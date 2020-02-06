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影／彈劾案無罪 川普發短片慶祝：我是永遠的總統

聯合報 / 編譯尤寶琪／即時報導
川普上推特發短片慶祝彈劾案無罪，先諷刺羅姆尼是民主黨臥底，接著又發了合成的假「時代雜誌」（Time）封面，顯示他不斷參選下去，當總統直到永遠。Twitter/@realDonaldTrump

美國總統川普彈劾案結果出爐，在共和黨只有參議員羅姆尼（Mitt Romney）跑票下，川普一如外界預期獲判無罪。事後他上推特表示將在6日中午於白宮發表正式聲明，又在推特發影片慶祝，稱自己是永遠的總統，並諷刺羅姆尼是民主黨臥底。

美國聯邦參議院5日對總統川普彈劾條文進行投票。針對指控川普濫權條文，52名議員認為川普無罪，48位說有罪，也未達2/3門檻。對於妨礙國會調查條文，則是53位參議員說無罪，47人說有罪，也未能通過。

共和黨參議員羅姆尼（Mitt Romney）表決前倒戈，表態認為川普濫權有罪，讓他成為唯一跑票的共和黨議員。但多數共和黨仍忠誠支持，因此在握有絕對多數的參議院，川普也如外界所預期的順利從彈劾案脫身。

結果出爐後，川普隨即上推特發文表示，美東時間6日中午12點（台灣時間7日凌晨1點）會在白宮正式回應，接著他又發了2篇剪輯影片，先是指控羅姆尼是民主黨臥底，諷刺民主黨如何在上屆總統大選慘敗，然後又發了合成的假「時代雜誌」（Time）封面，顯示他不斷參選下去，當總統直到永遠。

美媒評論認為，雖然彈劾失利不代表由民主黨主導的調查行動將終止，但終將讓川普氣勢更盛，有利他在年底的總統大選爭取連任。

美國總統川普彈劾案結果出爐，在共和黨只有參議員羅姆尼（Mitt Romney）跑票下，川普一如外界預期獲判無罪。法新社

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