多口味電子煙禁令 美國生效

美國禁售多種口味的電子煙禁令6日凌晨生效，但專家指出，由於並非全面禁止，青少年仍可購買到這類產品。

國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，這項禁令涵蓋多種青少年喜愛的口味，例如薄荷和水果味，但薄荷醇和菸草味仍合法。而且，禁令僅適用於特定類型的設備，例如由Juul公司製造的電子煙盒或預灌式電子煙匣，其他電子煙產品仍獲准銷售。

但限制Juul的產品，對染上尼古丁癮的青少年不大可能產生重大影響。Juul已於去年11月停止銷售所有非薄荷醇和菸草味的煙匣。

專家說，大量證據顯示青少年偏愛高度濃縮、可補充的尼古丁煙霧產品，以及較便宜、一次性的電子煙匣，這些產品在禁令生效後仍留在市場。

史丹福大學教授哈爾彭-佛萊契（Bonnie Halpern-Felsher）說：「我對禁令不是很樂觀。我們確實需要加強執法，不管有什麼漏洞。」

「兒童禁菸運動」（Campaign for Tobacco-Free Kids）的主席邁爾斯（Matthew Myers）說：「新政策不能解決問題。」他補充說，家長需要提高警覺，並教導子女有關尼古丁上癮造成的損害，而數以百萬計的電子煙產品仍在銷售。

全美50州和華盛頓特區均有電子煙造成肺損傷的病例，至今已有60人死亡，另外許多人的肺部受到永久傷害。

生產任何電子煙產品的公司（包括禁令中涵蓋的產品）在5日之後，若要繼續銷售其產品，必須在5月12日限期前向美國聯邦食品暨藥物管理局（FDA）申請。

FDA需要一年來審查申請，在此期間，這些產品很可能會繼續銷售。

哈爾彭-佛萊契說：「這不是永久禁令，我們還有很長的路要走。」

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