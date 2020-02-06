學區討論種族主義 拉美裔家長遭霸凌「怎不留在墨西哥」

底特律近郊的薩林(Saline)學區辦公室3日商討嚇阻社群媒體種族歧視的會議上，傳出白人家長對著拉美裔家長口出惡言：「怎麼不留在墨西哥？」

上個月該學區有學生透過社群媒體Snapchat，對非洲裔同學發送種族歧視言論。經營墨西哥餐廳的伊勞拉(Adrian Iraola)就發現，兒子在學校被冠上「塔可」(taco)、「玉米片」(nacho)等外號。伊勞拉表示：「當我到房間向他道晚安時，發現他因為在學校受到欺負而掉下眼淚。」

此外，當地學生甚至在Snapchat群組有兩名非裔學生加入時，貼出兩隻猩猩的表情符號。還有白人學生發送「白人至上」」(WHITE POWER)、「南方將再崛起」(THE SOUTH WILL RISE AGAIN)等字眼。

學區會議上，白人家長湯姆．博特爾(Tom Burtell)爆出「怎麼不留在墨西哥？」的種族歧視與排外言論，伊勞拉則以居住在美國的原因是「這裡是世界上最棒的國家」來回應。

湯姆的兒子馬修看到現場影片後直言「父親的言論非常令人失望」。

他說：「嚇阻種族歧視的行為是非常重要的事。當每天與你相處的孩子、兄弟姊妹和朋友有歧視行為和言論，你不能視而不見，這是我們的責任。」

該學區督學葛雷登(Scot Graden)表示，目前已對社群媒體種族霸凌展開調查，學區也已針對未來的種族歧視事件擬定解決辦法。他說：「去年1月我們成立了委員會，討論能夠改善的方法，我們仍有許多努力的空間。」