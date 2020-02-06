4童結伴玩雪上摩托車遇暴風雪 失蹤27小時獲救

阿拉斯加州州警(Alaska State Troopers)指出，年齡最大14歲，最小僅兩歲的四名孩童，2日結伴出門玩雪上摩托車(Snowmobile)，結果卻遇上暴風雪而失蹤；搜救團體及軍方同步展開地面及空中搜尋，經過27小時終於在3日找到這批孩童。警方指出，孩童們獲救時嚴重失溫而被緊急送醫，所幸沒有生命危險。

阿拉斯加州警方指出，獲救兒童包括14歲的克里斯多福‧強生(Christopher Johnson)、八歲的法蘭克‧強生(Frank Johnson)、七歲的伊森‧卡米列(Ethan Camille)、2歲的特瑞‧卡米列(Trey Camille)。

參與搜救行動的埃莫納克搜救小組(Emmonak Search and Rescue team)指出，4名孩童被找到的簡易避難地點，距離他們位於努南依夸村(Nunam Iqua)的住家約有18哩之遙，搜救人員將他們送上直升機。

埃莫納克搜救小組對地方電視台KTUU指出，搜救人員找到四名孩童時，發現孩子個個「既冷又餓，疲憊不堪」，但大致都沒有受傷。

失蹤孩童特瑞‧卡米列的父親湯瑪斯(Alphonso Thomas)受訪時說，聽到孩子被找到的第一時間忍不住掉下眼淚，「原以為他肯定撐不過來。」湯瑪斯說，特瑞才兩歲而已，在野外遇到如此惡劣的天候狀況，通常一般人都無法存活，「這幾個孩子都很堅強。」

阿拉斯加州警指出，克里斯多福‧強生等一行四人，2日結伴出門玩雪上摩托車，原本跟家人說好下午1時會回家，但家人卻等到晚間6時30分仍不見人影，因此報警。

警方指出，除了當地搜救小組緊急出動之外，海岸防衛隊、陸軍國民兵都投入搜救。