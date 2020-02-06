兒子車禍身亡第二天…男酒駕衝人行道 撞死2高中女生

奧克拉荷馬州57歲男子湯森德(Max Leroy Townsend)3日在奧克拉荷馬市郊的摩爾高中(Moor High School)附近，開卡車衝向擁擠的人行道，當場撞死兩名高中女學生、另有四名學生受輕重傷，整個社區陷入極大悲痛。警方在數條街外逮捕肇事後逃逸的湯森德後得知，他28歲的兒子，2日才在附近公園車禍身亡。

奧克拉荷馬州摩爾市警官劉易斯(Jeremy Lewis)4日表示，湯森德已被控犯下一級過失殺人罪和六項肇事逃逸罪名。目前不清楚這是一起意外事故還是有目的的洩憤行為。卡車肇事時行駛速度有多快，也有待查明。但已知湯森德被捕時有酒醉跡象。

劉易斯說，湯森德不住在摩爾，但在鎮上有親戚。他過去曾因吸毒開車、持有毒品、肇事逃逸被捕。

警方表示，3日下午發生的汽車衝撞悲劇，遇害學生都是摩爾高中越野長跑運動員。當時剛放學，他們都在人行道上開始跑步。湯森德的卡車先撞上另一輛汽車，然後衝入人行道撞倒越野跑者，再撞上另外兩輛車。

其中，高中三年級的瑞秋·弗里曼(Rachel Freeman)當場身亡、高二學生尤里迪亞·馬丁內斯(Yuridia Martinez)4日傷重不治；另外四名受傷學生中，至少有一人狀況危急。案發當時撞擊力道極大，馬丁內斯當場被撞飛籬笆、跌入學校池塘，經搶救送醫後，仍宣告不治。

摩爾公校長羅明斯(Robert Romines)指出，被撞的學生其中四人原本準備在5日領取越野長跑獎學金。他說：「學生和大人的心都碎了。大家都在努力撐下去。」

摩爾高中是奧克拉荷馬州最大的高中之一，約有2500名學生。幾周前，該校另一名18歲學生才被剛下班的摩爾市警察開車撞死，肇事警察被控一級過失殺人罪。