圖謀2100萬元保險金 狠男連殺妻兒

一名於2008年殺害兒子以獲取人壽保險70萬元（約2100萬台幣）的男子，本周又因在30年前以同樣手法殺害妻子，竊得保險金21萬多元，而被判罪名成立。

59歲卡爾森(Karl Holger Karlsen)於2013年被控在紐約謀殺兒子李維，被判15年監禁。根據法庭文件，判決引起加州警探懷疑，當局一直持續調查卡爾森第一任妻子克莉絲汀(Christina A. Karlsen)的死因。

當時30歲的她於1991年元旦喪生於一場火災；卡爾森的律師艾斯基維爾表示，她在卡拉維爾斯郡家中浴室被大火困住燒死。妻子死後幾天，卡爾森取得妻子保險金21萬5000元，並和孩子搬回他的家鄉紐約上州居住。

陪審團3日判定卡爾森30年前縱火謀殺妻子，故意讓妻子進入浴室，並在走廊放火殺死她。艾斯基維爾指出，他將於3月17日被判刑，面臨最高終身監禁，沒有假釋的可能性，但計畫提出上訴。

被害人的母親梅爾茲今年78歲，在陪審團宣讀裁決時，人也在法庭上。艾斯基維爾透露，卡爾森從妻子人壽保險保單取出錢，搬回紐約買了房，並付了一些帳單。

根據法庭文件，卡爾森23歲的兒子李維於2008年買了70萬人壽保險，並指定父親為他的唯一受益人。紀錄顯示，李維簽字的同時，父親也在現場。簽完文件數小時後，李維的屍體被卡爾森第二任妻子辛蒂(Cindy Karlsen)發現，死在卡爾森車庫的卡車底下。

起初，執法單位認為是意外死亡。但根據法院文件，經調查後，卡爾森承認是故意使卡車落在兒子身上。2012年，卡爾森被控謀殺兒子並於隔年認罪。卡爾森曾上訴失敗，艾斯基維爾透露，計畫再次上訴。