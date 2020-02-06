美國去年貿易逆差縮減 六年來首見

美國2019年全年貿易逆差縮減，為六年來首見，反映自中國大陸以及石油的進口大幅萎縮，也稍稍象徵川普兌現縮小逆差的承諾。

美國商務部5日公布，去年整體貨物與勞務貿易逆差縮減1.7%至6,168億美元。然而，去年12月的逆差擴大至489億美元，大於11月，也高於經濟學家預期，因為從加拿大進口的石油躍增。

雖然川普常抨擊，貿易逆差代表先前總統的貿易政策失敗，然而目前美國的貿易逆差仍比川普就任前多出20%，主要反映的是美國消費者支出穩定成長，推高進口。

美國對中國大陸的貨物貿易逆差，於2018年達到高峰，去年則縮減17.6%至3,456億美元，自陸進口額劇減16.2%，超越2009年全球金融海嘯時的跌幅；對陸出口也下滑11.3%，至少是2003年來最大減幅，導致中國大陸2019年僅是美國第三大貿易夥伴，落後墨西哥及加拿大。

國際貿易情勢緊張確實會影響貨物進出，但原油才是美國去年貿易逆差縮減的主因。美國全年石油進口額下降314億美元至1,939億美元，同時石油出口增加，使這種商品的全年逆差縮減至137億美元，為紀錄低點。以單月計算，美國去年9月首度成為原油淨出口國。