愛州開票烏龍…終止黨團會議 呼聲起

愛阿華州黨團會議總統初選計票延宕，拜登的支持者3日熬夜等待結果。 （美聯社） 分享 facebook

人口有限、白人又占多數的愛阿華州，幾十年來一直扮演為總統初選揭開序幕的重要角色，外界早就對由這麼小的州擔負如此重任表示不滿。愛州三日的黨團會議因開票軟體擺烏龍而亂成一團，更使其獨特地位受到威脅，兩個多世紀來一直是美國政治程序重要一環的黨團會議，也因此受到可能致命的重擊。

一些民主黨幹部已要求終結由愛州為初選打前鋒的傳統，甚至取消黨團會議制度，改為一般的初選投票。

愛州一直激烈維護其搶先舉行初選投票的地位，不過，提名程序時間表和有關法規是由民主黨全國委員會決定。

約翰霍普金斯大學政治學教授施洛斯曼說，這些年來改革黨團會議的努力一直未能獲致能夠順利運作的程序，這次讓黨團會議更加透明的計畫更鬧得烏煙瘴氣，使得終結黨團會議的聲浪更加高漲。

愛州是農業州，經濟和人口不像其他許多州那麼多元，如失去率先舉行初選的優勢，會使其地位和財務受到重大打擊，因為競選活動通常在投票前一年多就展開，爭相奔走當地造勢的參選人和媒體為電視台、旅館、餐館、印刷和其他各種企業帶來千萬元計的生意。

不過，黨團會議早已岌岌可危。二○一六年民主黨有十三州舉行黨團會議，今年剩下愛阿華、內華達、北達科他和懷俄明四個州；共和黨更從十二州減至剩下愛阿華一個州。如今絕大多數州都改採比較簡便的一般初選投票。

黨團會議可溯自一七九六年，當時政黨的國會代表非正式集會提名他們的總統和副總統候選人，一般民眾無法直接參與。

現代的黨團會議是由州內的政黨主持，各州做法不盡相同 ，通常各選區選民必須按規定時間出席，進行幾個小時的政治爭辯。這種程序需要選民更深切投入，不像一般初選只要在投票當天任何時候到投票所花幾分鐘投票即可，因此黨團會議的投票率低得多，黨幹部運作的空間也更大。