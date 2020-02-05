影／撕掉川普國情咨文講稿 波洛西：夠客氣了

美國聯邦參議院就川普彈劾案宣判前夕，總統川普在美東時間4日晚間9時（台灣時間5日上午10時）發表國情咨文，自誇「美國在他領導下，前途一片光明」，力推自己執政政績，明顯為今年大選拉票，讓國情咨文變得有如造勢大會。當川普演說一結束，眾院議長波洛西當場便撕掉川普給她的講稿備份。

川普4日晚間發表第三次國情咨文，進場後先是轉身將備份講稿交給坐在後方的副總統潘斯和眾院議長波洛西。儘管兩人自去年10月以來就沒有交談，波洛西仍伸出手與川普打招呼，但卻遭川普無視，碰了軟釘子，讓現場立即響起鼓噪聲。

川普這次以「偉大美國再起」為主題，發表逾一小時的國情咨文，細數3年政績，包括振興經濟、恢復製造業實力、創建太空部隊，他也提及教育、健保、移民等議題，並承諾堅決捍衛美國國家安全，期間共和黨籍國會議員不斷跳起來鼓掌，高喊「再做四年」，被批評像是造勢大會。民主黨籍議員席則一片沉默。

川普同時也不忘攻擊民主黨對健保的立場，提到不讓社會主義者接掌美國的健保體系，明顯對準民主黨的總統提名參選人桑德斯。但外交議題以及眾所矚目的彈劾案，川普卻三緘其口。

演說結束後，站在川普後方的波洛西，二話不說拿起川普給的國情咨文稿，當眾撕成兩半。事後記者問她為何那樣做，波洛西表示「那算是客氣的回應了」。