隱瞞中國有收入 愛默蕾大學前華人教授被控刑罪

位於喬治亞州的著名愛默蕾大學(Emory University)的前華人學者李曉江去年因隱瞞在中國的收入而被校方開除，4日公布的法庭文件顯示，李曉江已被聯邦指出盜竊研究基金的刑事指控，顯示聯邦政府最近在校園展開打擊中國經濟間諜活動的強硬立場。

李曉江參加了中國的千人計畫。參院去年發表報告認為，中國試圖通過千人計畫竊取美國的敏感科學研究。

關注聯邦法院紀錄的喬治華盛頓大學的修斯(Seamus Hughes)4日公開這項密而未宣的刑案。他表示，聯邦在堪年11月對李曉江提出聯邦刑事指控。

聯邦當局擔憂中國利用與美國學者的關係竊取敏感的科研計畫，因此加強了對隱瞞與中國關係的美國學者的調查和起訴。

哈佛大學化學系主任利爾波(Charles Lieber)上周被控向調查人員撒謊，隱瞞他從中國獲取100多萬元收入；利爾波也參加了中國的千人計畫。

參院去年的報告說，參加千人計畫違反了研究人員必須遵守的法律與道德標準，破壞了學術研究的透明、互惠和誠實準則。美國情報部門認為，美國的一流大學是中國政府竊取智慧財產權的目標，但中國強烈否認。

愛默蕾大學去年5月宣布開除李曉江和他的妻子李世華，指他們隱瞞千人計畫的收入。兩人都是神經科學學者，但只有李曉江被刑事指控。聯邦指控說，學校支付他的薪水中一部分是聯邦研究經費，而他卻大部分時間在中國工作。

校方檢查了李曉江的電郵，並將部分郵件交給聯調局，顯示李曉江2012到2016年在中國科學院工作期間，獲得數十萬美元收入。

李曉江和妻子都是美國公民，在愛默蕾大學工作23年；李曉江抱怨校方關閉了他和妻子的實驗室，四個來自中國的博士後也被要求在30天內離境。

刑事指控說，李曉江為了有更多時間在中國工作，2015年要求校方將他轉成半職，他的要求最終未果，但他在中國工作期間仍領取全職薪水，2015年在中國滯留146天。