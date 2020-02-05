熱錢撤出美房地產 中國成最大拋售者

外國投資人去年在美國房地產市場的拋售多於買進，為2012年以來首次，而中國是最大的拋售者，資本分析公司的資料顯示，中國去年在美國賣出的辦公樓、酒店和零售中心等商用地產，比購入的商用地產多出200億元。

中國的保險公司和其他投資商改變了多年在美國狂掃房地產的行為，是受到中國政府要求回籠資金的壓力，但日本、加拿大、英國和其他國家在紐約、洛杉磯及德州和伊利諾州等地拋售的房地產，去年也都增加。

美國商用房地產的價格2019年上漲2.5%，但第四季漲幅僅1.1%，12月則維持不變，而在房市開始復甦的2010年，房地產價格則是大漲20%。

外國投資人去年拋售美國的商用房地產630億元，買進487億元，中國的大舉拋售使得其他外國投資人去年的買進顯得相形見絀，中國2018年購入的美國房地產約占外國買進的一半。

美國的房地產因為市場雄厚、種類繁多和交易便捷，一直受到外國地產投資人青睞。日本和歐洲部分國家近年出現的負利率和美元走強，使得美國的房地產在發達發國家成為收益率高的產業。

由於沒有跡象顯示中國高層會放鬆對資本的管制，中國投資人撤出美國房地產市場的趨勢，不可能在短時間內扭轉。

中國企業2013至2017年投資數百億元收購美國的摩天樓、豪華酒店和準備建住宅樓的地段，安邦保險公司三年內在美國斥資58億元大舉收購豪華酒店，其中19億5000萬元購買的紐約華爾道夫酒店，創下購買美國酒店的最高紀錄。但安邦公司如今卻開始拋售部分酒店，雖然不包括華爾道夫酒店。

部分中國公司因為資金短缺而出售或部分出售美國的房地產，中國泛海控股公司上月宣布，以2億7400萬元的賣掉舊金山的一個共有公寓和辦公綜合樓項目。該公司聲明說，這個項目的開發與經營費用和難度大增，賣掉符合國家的政策規定。