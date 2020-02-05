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愛州計票大烏龍 民主黨「當機」犯下致命的錯

2020-02-05 14:48世界日報 記者顏伶如／綜合報導

最關鍵一次總統大選，民主黨卻在最糕糟時犯下大錯 路透社
最關鍵一次總統大選，民主黨卻在最糕糟時犯下大錯 路透社
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2020年總統大選堪稱是美國近年來最重要的一場選舉，偏偏就在這個關鍵時刻，愛阿華州民主黨黨團投票卻活生生上演荒腔走板的計票烏龍；民主黨在最糟糕的時機犯下的這個嚴重錯誤，不僅讓懷疑選舉制度能否維持公平公正的選民疑慮更深，更可能重擊民主黨從川普總統手上奪回白宮的希望。

愛阿華州是民主黨初選第一役，但3日晚間遲遲沒有開票結果，拖到4日傍晚計票結果仍然未完全出爐；這個突發狀況，明顯讓民主黨參選人不耐；某些參選人已經為下一役新罕布夏州初選全力衝刺，但也有少數參選人因為愛阿華州計票結果延誤，暫時把退選聲明扣下。

最關鍵一次總統大選，民主黨卻在最糕糟時犯下大錯 法新社
最關鍵一次總統大選，民主黨卻在最糕糟時犯下大錯 法新社
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各個競選陣營內部都有各自的計票機制，因此參選人對於投票結果是好是壞，其實心裡已經有數；然而，民主黨官方版本的計票統計沒有公布，使得在初選當中表現亮麗的參選人沒辦法在第一時間乘勝追擊，以愛阿華州的好成績進一步號召募款，並且說服新罕布夏州民主黨選民自己就是足以挑戰川普的最佳人選。

可惜的是，愛阿華州初選沒讓媒體鎂光燈聚焦在參選人身上，注意力都集中在為何計票程序出現重大疏失；更深層的影響則是，這次事件再度破壞的選舉的可信度。

雖然黨初選屬於民主黨內部事務，並非全國性的選舉，但技術問題導致計票結果延誤，還是讓社會大眾對選舉的安全、可信度更加懷疑。

俄羅斯干預2016年美國大選，目的之一就是企圖破壞民眾對民主選舉信心；而民主黨愛阿華州初選在3日出現大規模系統失誤，從某種角度來看，正讓民眾對選舉產生不信任，各式各樣的陰謀論耳語開始流傳。

佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)的一些支持者早就深信，在四年前的黨內初選中，民主黨全國黨部暗助曾任國務卿的參選人喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)；愛阿華州的事件給了他們更多質疑的理由。

民主黨愛阿華州初選出錯，剛好提供共和黨見縫插針的機會；川普連任競選總幹事帕斯卡爾(Brad Parscale)3日晚間便指出：「很自然的，民眾會質疑選舉過程是否公正。」

民主黨愛阿華州

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