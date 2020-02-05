三年等來一場亂…媒體怒批：民主黨內訌令人惡心

準備多年等這夜 愛州選舉結果卻成謎團，媒體怒批「看民主黨人起內訌，令人惡心」 法新社 分享 facebook 來源：愛阿華州民主黨 製圖：論壇新聞公司 分享 facebook

政壇各大領袖每四年一次會齊聚愛阿華州，透過總統提名過程的第一場初選，賦予當地選民決定全國政壇走向的巨大權力；民主黨耗時三年多準備展開3日晚間這場黨團會議，卻亂象叢生，令媒體和選民都感到失望。

愛州黨團會議本來是媒體的狂歡節，許多記者蜂擁至該州報導今年選舉周期第一場初選中選民表達的意向，未料相關單位卻無法統計出結果，許多人3日深夜直到上床睡覺前都感到一團迷霧。

愛州民主黨(IDP)發言人蔓蒂‧麥克路爾(Mandy McClure)說：「結果的完整性最重要；結果延遲出爐是因為品質控管，也因為這是IDP第一次根據三組資料重新審查。」

麥克路爾隨後也說，民主黨在通報結果中「發現前後不一的狀況」；「這不是因為資料遭到刪改或侵擾；潛在的資料與紙本紀錄都安全無虞，只需更多時間就能進一步通報結果。」

任職於有線電視新聞網(CNN)的查利安(David Chalian)說：「這對選民最不公平，今天這些來參加黨團會議的人，如今他們必定對於結果存疑。」

在當晚遲未公布開票結果後，各參選人對支持者發表演說時，其實都不確定問題所在，各競選團隊也向記者透露不滿情緒。

關於投票結果，MSNBC、CNN、還有福斯新聞頻道(Fox News Channel)等有線電視新聞業者，都請攝影棚內的主播在呈現數字的螢幕前進行播報，各地現場的統計方式卻大同。

CNN攝影記者拍到蘇城(Sioux City)一位選區領袖(precinct commander)使用低科技方式，請每位參選人的支持者舉手來進行統計，只能希望沒有算錯。

MSNBC的報導更描繪出民主黨內部的緊張情勢；桑德斯陣營代表妮娜‧透納(Nina Turner)接受該台主播馬修斯(Chris Matthews)訪問時，用「寡頭政治家」(oligarch)來形容競選對手彭博(Michael Bloomberg)，讓該台新聞分析師強森(Jason Johnson)感到不滿；兩人旋即爭辯不休，讓該台節目主持人妮可‧華勒斯(Nicolle Wallace)看不下去，直說：「看到民主黨人起內訌，真令人惡心。」