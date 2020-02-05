車內傳來敲打聲...美國36偷渡客困卡車夾層內 險死

拉雷多市警局照片 分享 facebook

德州拉雷多市(Laredo)警方上月底在一輛爆胎的卡車內發現，在木板隔成的夾層中竟然藏有36名偷渡客。

一輛卡車在爆胎後，62歲的司機普拉塔(Ruben Plata)向警方宣稱已請私人拖吊業者前來處理。但一查身分發現他曾因謀殺入獄，又因違反假釋規定遭到通緝。普拉塔遭到逮捕後不久，警方另獲通報，前往拖吊場進一步調查。

拉雷多警局發言人亞茲(Emanuel Diaz)表示，前往拖吊場的調查人員和救護人員聽見車內傳來敲打聲，疑似有人受困。找來推土機將砂土鏟除後，受困的人群才得以脫困。若不是有人通報，由於拖吊場地處偏遠，受困移民可能難以被發現而喪命。

警方表示現場調查人員發現，車內安裝著木頭夾板，隔出可讓人躲藏的夾層，上頭再蓋上砂礫與泥土，以做偽裝。因此受困的非法移民完全無法逃出。目前36名非法移民已被移民及海關執法局拘留。

有關當局並沒有透露這群偷渡客來自那一個國家，以及即將面臨的法律指控。

過去海關及邊境保衛局曾發現犯罪集團將非法移民藏在家具內，躲在大批輪胎後，或是半掛式卡車臥鋪的偷渡案例，但是在卡車內裝設夾層的案例的確較為罕見。

2017年在德州聖安東尼奧，就有超過100名非法移民擠在半掛式托車內，結果有九人被悶死，作案的司機最後被判處無期徒刑。