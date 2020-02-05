傻眼！俄州男收到5.5萬封女兒學貸帳單

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俄亥俄州囤斯堡鎮(Twinsburg)的男子凱恩(Dan Cain)盼望收到女兒的學貸帳單，便到鎮上的郵局取信，結果發現5萬5000封收件人都是他的相同信件，裝滿了79個郵筐，每個筐裡有700封信，他感到非常震驚，知道是出了大烏龍。

凱恩說，這簡直是開玩笑，不知是哪個環節出錯。5萬多封信是從一家大學生貸款公司寄來，是凱恩和妻子給女兒舉借的學貸帳單。

凱恩說，學貸公司向他道歉，解釋說是公司的郵件寄出系統出了問題。郵政總局的發言人表示，寄出5萬5000封相同的信極不尋常，而且都是給俄亥俄州囤斯堡鎮的同一個收件人，他們從沒聽說過。但郵局承諾為客戶提供最佳服務，保證把每封信件都送達消費者的手中。

凱恩表示，學貸公司信中的學貸帳單也有錯誤，是付款額不對，是用錯誤的利率計算。公司也為這一錯誤道歉，表示將給凱恩再寄一份新帳單。凱恩告訴公司說，再寄時只用一個信封就行，不希望再有第二次，否則他會退信。

凱恩說，他跑了兩趟才從郵局把5萬多封信運回家，而且郵局也花費大筆郵資，如果是每封信0.18至0.2元的優惠郵費，5萬5000封信也需要1萬1000元。

凱恩說他把信都放在車庫，還不知如何處理，可能會點火燒掉。