女星作證再爆性侵細節：溫斯坦似乎同時具「兩性性徵」

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好萊塢前製片人溫斯坦(Harvey Weistein)性侵案，原告女演員傑西卡·曼恩(Jessica Mann)4日第三天出庭作證，曼恩再度遭受辯方律師強烈詰問，檢方則揭露出更多勁爆內容，包括曼恩如何在溫斯坦刻意安排的「三人行」過程中崩潰痛哭，檢方還將溫斯坦的裸身照片提供陪審團傳閱，以驗明他的身體特徵。

現年34歲的曼恩指控溫斯坦在2013年3月和2014年兩度強暴她、並強迫對她口交。但她坦承自己遭強暴後，與溫斯坦持續聯繫並有過合意性關係。而兩人最後一次性行為發生在2017年2月。

曼恩4日在法庭上說，溫斯坦的母親在2016年11月過世，溫斯坦因為悲傷，三個月後找她尋求慰藉。她想起自己的父親一年前剛過世，「只有我能了解他」，因此去見了溫斯坦，結果發現他赤身裸體地躺在床上，只想和她性交。

溫斯坦在她面前自慰，要她為他口交，她「感到惡心，一些不好的回憶又重上心頭。」

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檢方4日再安排28歲的義大利女演員伊曼紐拉·波斯塔奇尼(Emanuela Postacchini)出庭作證，指證溫斯坦2013年2月曾安排她到比佛利山莊一家旅館，與曼恩和他進行「三人行」，但曼恩當場驚慌失措地哭泣、最後離開。波斯塔奇尼坦承，她在這次「三人行」事件前，曾與溫斯坦有過性行為。

曼恩3日面對辯方律師羅湯諾(Donna Rotunno)嚴厲詰問時，在證人席上恐慌症發作崩潰，法官因此決定結束當天詰問。4日，羅湯諾企圖追問曼恩的精神病史，曼恩承認自己患有抑鬱症，還說曾經自殘並企圖自殺。但她拒絕答覆是否曾被診斷患有邊緣性人格障礙。

曼恩作證的過程中，曾詳細描述溫斯坦的身體特徵，包括沒有睪丸、有嚴重燒傷疤、似乎同時具有「兩性性徵」。曼哈頓地區檢察官辦公室攝影師於2018年6月18日拍攝了溫斯坦的裸體照片，4日提供給陪審團傳確認。

67歲的溫斯坦被控性侵，面臨五項重罪罪名。其中三項源自曼恩的指控。但溫斯坦否認所有控罪，指所有性接觸都是雙方自願。