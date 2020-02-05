互動降至冰點！川普拒握手波洛西撕文稿...川普國情咨文未提彈劾

川普演講結束，波洛西立即將剛剛川普遞交的文稿撕毀。圖／取自白宮直播畫面 分享 facebook

「烏克蘭電話門」彈劾案尚未結束之際，美國總統川普4日赴國會發表國情咨文，聚焦任內經濟成就，並未提及彈劾案；川普指出，美中簽署包括保護美國智慧財產權等內容的新貿易協議，現在美國與中國大陸的關係，包括與中國大陸國家主席習近平的關係，都可說是「史上最好」。

川普並提及被稱為「武漢肺炎」的新型冠狀病毒，表示美方正與中國大陸政府協調、緊密合作，美國政府也會採取一切必要措施，以保護美國公民不受威脅。

這是川普上任以來第三度發表國情咨文，主題為「偉大美國再起」，川普發表逾一小時的演說細數三年來政績，包括振興經濟、恢復製造業實力、創建太空部隊，他也提及教育、健保、移民等議題，並承諾堅決捍衛美國國家安全；川普花了約20分鐘談論經貿成就，但未多談外交關係，沒有提到北韓問題、印太戰略等。

川普並攻擊民主黨人對健保的立場，稱不會讓社會主義破壞美國的健保，並暗示某些人想要向非法移民提供免費醫療服務。

美國總統川普4日晚間發表國情咨文演說。圖／取自白宮直播畫面 分享 facebook

此外，川普在發表國情咨文的場合，由第一夫人梅蘭妮亞將總統自由獎章頒給保守派電台名嘴林堡（Rush Limbaugh），林堡前一天表示被診斷為晚期肺癌。

自眾院民主黨人對川普發起彈劾調查，川普與眾院議長波洛西（Nancy Pelosi）關係更為緊張，川普4日與波洛西互動備受關注；川普發表國情咨文前，轉身面向副總統潘斯與波洛西，波洛西一度伸出右手似要與川普握手，但川普並未理會，接著轉向舞台。而川普講完後，站在川普後方的波洛西直接撕毀國情咨文稿，兩人也未有互動。

波洛西與多位民主黨女議員再度身穿白色出席，向美國女性爭取投票權致敬，也宣示女權，第一夫人梅蘭妮亞則穿著一身黑；川普步入會場時，共和黨議員拍手並大喊「再做四年」，川普發言期間也多次起立鼓掌，民主黨議員大多時間坐著、冷漠看著川普，僅在談到攸關民眾健康等議題時，部分民主黨議員有鼓掌。

川普表示，他堅守承諾，簽署「美墨加協定」取代被視為災難的「北美自由貿易協定」；他也向民眾保證，會加徵關稅來對付中國大陸大量竊取美國工作機會的行為，而他的策略也奏效了。

川普說，美國日前與中國大陸簽署新貿易協議，這項協議將能捍衛美國勞工，保護美國智慧財產權，並為美國產品打開新市場；過去幾十年，中方一直占美國的便宜，但現在美國改變了這一點，同時，美國與中國大陸以及習近平的關係大概是史上最好。

川普發表國情咨文隔日，美國參議院將表決川普彈劾案，預計川普能獲宣告無罪；部分共和黨人士之前喊話，希望川普發表國情咨文時避免觸及彈劾話題，而川普4日並未提及彈劾案。