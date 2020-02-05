民主黨愛州初選公布六成結果 布塔朱吉暫領先

美國民主黨愛阿華州初選因回報計票結果的手機應用程式（app）出包，導致在3日開票後無法公布計票結果，讓民主黨總統大選剛起跑就跌一大跤。民主黨的愛州黨部在當地時間4日下午公布部分開票結果，印第安納州南灣市前市長布塔朱吉和佛蒙特州聯邦參議員桑德斯暫時領先。

麻州聯邦參議員華倫緊追在後，前副總統拜登排第四，但落後一大截。

在公布62%開票結果後，桑德斯雖然得票率最高，但布塔朱吉拿下最多的州代表票，而州代表票才是宣布贏家的標準。

由於這次愛州黨團會議的計票流程缺失太大，以致於在開票隔天才公布三分之二的開票結果。愛州民主黨主席普萊斯（Troy Price）4日下午召開記者會表示，「回報計票結果疏失和愛州民主黨黨團會議的各種狀況令人無法接受」。

不過，他沒有宣布何時會公布所有開票結果，僅表示「我們還需要時間」。

普萊斯表示，愛州大約1700個選區回報開票結果給黨部時，「遭遇多重挑戰」，導致開票當晚一團亂，參選人和全國都在等待總統大選第一場初選的結果。

在公布的62%計票結果中，桑德斯得票率26.2%，布塔朱吉25.1%，華倫20.7%，拜登13.2%。但桑德斯拿到338張州代表票，落後布塔朱吉的363張，華倫則拿到246張，拜登210張。

第一輪投票得票率最高的參選人未必拿到最多的州代表票。在各別選區首輪投票未跨過15%得票率門檻的參選人遭淘汰後，被淘汰參選人的支持者會「重新站隊」，改支持另一參選人，這時溫和派選民可能改支持布塔朱吉。

愛州初選結果還未明朗，各參選人已前進到下一站，預定11日舉行初選的新罕布夏州，不過仍難掩失望。

桑德斯對記者說，他對計票過程和愛州黨部「失望」。他說：「我不了解為什麼會發生，但已經發生了。」

布塔朱吉說：「說得好聽一點，這令人沮喪。」他說，根據他自己競選團隊的計票，他選得非常好。

華倫4日在新罕布夏的活動上說：「我們三個將分掉愛州大部分的州代表票。我的感覺很好。」