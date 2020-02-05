親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中簽貿易協議
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

每月從大陸進口上百萬口罩供國內醫院 業者：已斷貨

入新疆的福音戰士？感動維吾爾認同的北歐使徒

民主黨愛州初選公布六成結果 布塔朱吉暫領先

2020-02-05 09:57聯合報 編譯田思怡／即時報導

美國民主黨愛阿華州初選因回報計票結果的手機應用程式（app）出包，導致在3日開票後無法公布計票結果，讓民主黨總統大選剛起跑就跌一大跤。民主黨的愛州黨部在當地時間4日下午公布部分開票結果，印第安納州南灣市前市長布塔朱吉和佛蒙特州聯邦參議員桑德斯暫時領先。

麻州聯邦參議員華倫緊追在後，前副總統拜登排第四，但落後一大截。

在公布62%開票結果後，桑德斯雖然得票率最高，但布塔朱吉拿下最多的州代表票，而州代表票才是宣布贏家的標準。

由於這次愛州黨團會議的計票流程缺失太大，以致於在開票隔天才公布三分之二的開票結果。愛州民主黨主席普萊斯（Troy Price）4日下午召開記者會表示，「回報計票結果疏失和愛州民主黨黨團會議的各種狀況令人無法接受」。

不過，他沒有宣布何時會公布所有開票結果，僅表示「我們還需要時間」。

普萊斯表示，愛州大約1700個選區回報開票結果給黨部時，「遭遇多重挑戰」，導致開票當晚一團亂，參選人和全國都在等待總統大選第一場初選的結果。

在公布的62%計票結果中，桑德斯得票率26.2%，布塔朱吉25.1%，華倫20.7%，拜登13.2%。但桑德斯拿到338張州代表票，落後布塔朱吉的363張，華倫則拿到246張，拜登210張。

第一輪投票得票率最高的參選人未必拿到最多的州代表票。在各別選區首輪投票未跨過15%得票率門檻的參選人遭淘汰後，被淘汰參選人的支持者會「重新站隊」，改支持另一參選人，這時溫和派選民可能改支持布塔朱吉。

愛州初選結果還未明朗，各參選人已前進到下一站，預定11日舉行初選的新罕布夏州，不過仍難掩失望。

桑德斯對記者說，他對計票過程和愛州黨部「失望」。他說：「我不了解為什麼會發生，但已經發生了。」

布塔朱吉說：「說得好聽一點，這令人沮喪。」他說，根據他自己競選團隊的計票，他選得非常好。

華倫4日在新罕布夏的活動上說：「我們三個將分掉愛州大部分的州代表票。我的感覺很好。」

明顯落後的拜登也不氣餒，他說：「我母親常說，『希望永無窮盡』。我們不會放棄。」

民主黨愛阿華州初選公布六成開票結果，印第安納州南灣市前市長布塔朱吉暫時領先。法新...
民主黨愛阿華州初選公布六成開票結果，印第安納州南灣市前市長布塔朱吉暫時領先。法新社
分享

桑德斯民主黨得票率

延伸閱讀

愛州初選結果川普壓倒性大勝 民主黨搞砸了

民主黨愛阿華州初選結果遲未公布 桑德斯稱領先

北歐模式粉絲 桑德斯想讓美變社會民主國

美總統大選起跑 民主黨愛州初選延後宣布結果

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

美民主黨初選app出包 愛阿華率先投票地位不保

2020-02-05 10:23

投完才知布塔朱吉是同性戀者 美選民要求更改投票

2020-02-05 10:13

「無盡樂觀」 川普國情咨文 繼續走浮誇風

2020-02-05 00:44

川普陣營諷民主黨：史上最脫線

2020-02-05 00:41

民主黨出師不利 隱憂浮現

2020-02-05 00:38

愛州初選結果川普壓倒性大勝 民主黨搞砸了

2020-02-05 00:37

美國大選開跑 各大社群防堵假消息

2020-02-04 17:52

美對外宣揚新聞自由 遭批言行不一

2020-02-04 17:48

愛荷華當機慘案：民主黨總統初選開票失敗

2020-02-04 17:39

即使彈劾審判無罪 民主黨議員：川普也應受譴責

2020-02-04 17:32

抗疫要有錢！31.5億預算外 美國衛福部促國會增撥41億元

2020-02-04 16:59

擅自帶「國防機密」赴中國 華裔工程師被捕

2020-02-04 15:05

川普超級盃鬧笑話 賀酋長奪冠 搞錯主場地點

2020-02-04 15:03

碧昂絲全家唱國歌拒起立 保守派怒批「丟臉」

2020-02-04 15:02

2伊朗留學生遭拒入境 控海關違法

2020-02-04 15:01

保守派名嘴林堡 自爆已肺癌晚期

2020-02-04 15:00

2個原因「恐怖大師」史蒂芬金停用臉書

2020-02-04 14:59

民主黨愛州初選計票凸槌 川普陣營批：史上最脫線災難

2020-02-04 14:47

北歐模式粉絲 桑德斯想讓美變社會民主國

2020-02-04 14:08

美總統大選起跑 民主黨愛州初選延後宣布結果

2020-02-04 14:04

1.2萬「簡訊大軍」拉票 主攻手機世代

2020-02-04 13:50

全美肝臟移植新規 「瀕危優先」今起上路

2020-02-04 13:05

性侵案開庭 女星爆：溫斯坦有雙性性徵

2020-02-04 13:03

南加州灰狗乘客持槍掃射 1死5傷

2020-02-04 13:02

愛州民主黨初選延後宣布結果 桑德斯、布塔朱吉互有領先

2020-02-04 12:48

桑德斯有1.2萬「簡訊大軍」拉票 主攻手機世代

2020-02-04 11:44

香港民主人士羅冠聰 獲邀出席川普國情咨文演說

2020-02-04 08:31

美嚴打「生育觀光」 傳限縮簽證

2020-01-23 23:12

伊拉克致函安理會 呼籲譴責美國暗殺行動

2020-01-07 11:43

美眾院通過彈劾 一次看懂川普兩項罪名

2019-12-19 10:14
看更多

熱門文章

建地挖出42具遺骸！雙手都被綁在背後 恐是5世紀遺跡

2020-02-04 21:31

哈利梅根可能住這 居民被教「像養貓一樣對待他們」

2020-02-04 11:00

中國經濟若受武漢肺炎影響下滑 對「這一國」打擊最大

2020-02-04 19:34

美女怪盜偷走3000萬日圓被逮 真實身分竟是AV女優

2020-02-04 18:27

風險胃納再起 美股早盤大漲逾400點

2020-02-04 23:00

專訪／一個生活在北京的武漢人心聲：好好的一個城市，現在跟死城一樣

2020-02-04 13:54

告別喪夫悲痛 臉書營運長宣布訂婚

2020-02-04 21:35

愛州初選結果川普壓倒性大勝 民主黨搞砸了

2020-02-05 00:37

狠心砍下妻子頭顱！他「提頭上街」還唱歌 路人全嚇傻

2020-02-04 22:18

水電工夫10天洗一次澡… 嫩妻崩潰「臭到提離婚」

2020-02-04 20:45

陸客瘋狂掃貨 全球多國口罩搶購風潮未歇

2020-02-04 11:50

Nike率先發布預警：武漢肺炎對大陸營運將有重大影響

2020-02-05 07:30

環保少女超有用？他用一張照片 讓室友乖乖做好垃圾分類

2020-02-04 19:55

陸廠停工 全球供應鏈變色

2020-02-05 01:06

「北歐模式」粉絲桑德斯 想改革美國成社會民主國

2020-02-04 10:32

美股開盤續漲 道瓊指數勁揚438點

2020-02-04 23:32

影／東非蝗蟲過境！一天可啃光3.5萬人份作物

2020-02-04 13:09

彭博：多家蘋果供應商預定大陸廠10日全面復工

2020-02-04 17:51

2000年文物出土 日驚見古老文字

2020-02-04 20:41

民主黨愛州初選計票凸槌 川普陣營批：史上最脫線災難

2020-02-04 14:47

人民銀行干預肺炎憂慮降 美股收高道瓊漲逾400點

2020-02-05 06:59

道瓊指數大漲408點 大陸穩市措施緩解疫情疑慮

2020-02-05 07:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top