美國大選開跑 各大社群防堵假消息

YouTube在美國總統大選初選前重申防範假訊息的方針。（photo by 網路截圖） 分享 facebook

美國總統大選初選3日在愛荷華州正式開跑，兩黨將各自展開總統提名人選的競爭，在此同時，臉書、推特、YouTube等科技大廠也紛紛在初選前夕重申打擊假消息的方針，將透過與公家機關合作、舉報機制、改變演算法等方式，確保大選過程不會受到假消息的操弄。

「傳遞事實與精確消息」

根據《CNBC》的報導，臉書、谷歌、推特皆表示目前與民主黨全國委員會合作中，派遣網路安全人員至各黨團會議（caucus），對任何假訊息威脅提供第一時間的回應。民主黨全國委員會首席技術長湯瑪士表示，「最重要的是，我們要確保能在大選提名階段傳遞事實與精確的消息！」

各大社群平台近來也升級防假消息的相關措施，推特上週引進最新的舉報工具，讓使用者更容易檢舉投票相關的假消息，臉書則是設立防範假訊息的「選舉戰情室」，而YouTube也在近期表示，已透過改變影片推薦的演算方式，降低使用者觀看錯誤或是違規內容影片的時間達70％。

《美聯社》的報導指出，YouTube於3日重申了先前的防假訊息方針，包括禁止深度偽造影片（deepfakes），也就是以人工智慧換臉，形成以假亂真的影片內容。此外，YouTube也將下架錯誤指控候選人參政正當性的影片，以避免像是當年川普質疑美國前總統歐巴馬出生地證明的「陰謀論」再發生。

防範假訊息掀議論

然而，科技大廠近來處理平台上政治氛圍的方式，也使兩大黨紛紛指控其公正性。共和黨曾指控社群平台對保守派有偏見，民主黨則是對其市場支配力有所質疑，而兩黨皆共同狠批社群平台允許帶有錯誤訊息的政治性廣告，並施壓推特等公司全面禁止此類廣告。

自從2016美國大選時，臉書受到來自俄羅斯的干預後，各社群平台確實都有加強防治錯誤或是誤導訊息的措施，公共知識的執行長路易士認為，目前防範假消息最大的挑戰是，網路傳播速度實在太快，「每次遇到選舉時，都有很多需要學習的課題，如此才能精進整個社會打擊假消息的措施。」

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