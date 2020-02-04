美對外宣揚新聞自由 遭批言行不一

國務卿龐培歐近日訪問東歐和中亞，呼籲當地政府放鬆對媒體的管制，但日前對國內媒體出言不遜，遭批言行不一。(Photo by Flickr) 分享 facebook

美國在外宣揚新聞自由，在國內卻批評記者？國務卿龐培歐近日訪問東歐和中亞，呼籲當地政府放寬對媒體的管制。然而，1月底龐培歐卻對全國公共廣播電台的記者出言不遜，宣稱之前說好只談論伊朗，但記者卻問了烏克蘭的問題（記者表示並非如此）。在訪問的過程中，也拒絕同家記者的同行。

自豪美國新聞自由

根據《美聯社》報導，3日龐培歐造訪烏茲別克的首都塔什干，讚揚烏國政府對媒體管制的放寬，並期待將來更進一步鬆綁。

「美國偉大的地方在於，記者能夠想問什麼就問什麼」，龐培歐2日訪問哈薩克時強調，他也希望全世界都向美國的新聞自由看齊。龐培歐也在1日呼籲白俄羅斯政府提升新聞自由與促進人權，對此，美國將視情況解除制裁。

怒罵記者說謊

然而，《全國公共廣播電台》指出，龐培歐於1月24日接受全國公共廣播電台時，對主持人凱莉出言不遜。當凱莉詢問龐培歐是否欠駐烏克蘭前大使約瓦諾維奇一個道歉（因涉入川普「通烏門」的風波，而遭川普解職），此時龐培歐顧左右而言他，宣稱說好只談論伊朗，但凱莉表示明明也包括烏克蘭，龐培歐則怒批凱莉在說謊。

凱莉表示，龐培歐在指責她的過程中，還飆出F開頭的髒話，並要求她在世界地圖上指出烏克蘭的位置。對此，龐培歐在25日的聲明中指出，凱莉的行為違反了新聞倫理的基本規範，「很羞恥」，並強調這又是另一個媒體惡意攻訐川普政府的例子。日前民主黨5位參議員更寫了一封公開信，譴責龐培歐侵犯美國的新聞自由。

無獨有偶，龐培歐在訪問中亞諸國時，拒絕一位全國公共廣播電台的記者同行。龐培歐對此宣稱，能否與他同行端賴記者有沒有「誠實」，當記者做不到時，那與他同行並不適當。

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