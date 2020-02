抗疫要有錢！31.5億預算外 美國衛福部促國會增撥41億元

美國衛生福利部因應新型冠狀病毒日增的威脅,2日表示可能需要國會撥款1億3600萬元(約新台幣40.9億元),以協助加強防堵疫情。

美國衛福部發言人凱蒂‧麥吉奧(Katie McKeogh)說:「有鑑於來自中國的疾病疫情迅速蔓延,美國也出現更多病例,已不可能預先估算接下來數周的預算需求;為了小心謹慎、並確保衛生部能夠因應並適應迅速變遷的情勢,衛福部已知會國會,需請對方動用職權在未來某一時刻額外撥款1億3600萬元(約新台幣40.9億元)。」

美國衛福部3日證實,新的款項將幫助聯邦疾病防治中心(CDC)、以及美國衛福部的防範和因應助理秘書辦公室(Office of the Assistant Secretary for Preparedness and Response)和全球事務辦公室(Office of Global Affairs)應對與日俱增的需求;約7500萬元(約新台幣22.5億元)將撥給CDC,而衛生部的兩間辦公室則分別拿到5200萬(約新台幣15.6億元)與800萬元(約新台幣2.4億元)款項。

CDC為了因應諸如新型冠狀病毒疫情這類緊急公共衛生的1億500萬元(約新台幣31.5億元)儲備預算,正在快速消耗中;包括提升實驗室效能、通訊與教育相關措施、交通、以及針對自中國返國的美國公民進行醫療篩檢與監控等。

CDC動員近200人因應疫情,其中多數在CDC位於亞特蘭大(Atlanta)的總部;而CDC的一間實驗室,也是全國唯一可以檢測新型冠狀病毒所有疑似病例的地方;CDC也派遣團隊到各州協助防堵疫情,包括加州、華盛頓州、亞利桑納州、伊利諾州、以及麻州,更指派員工到全美各地機場針對自中國返美旅客進行篩檢。

國會去年成立傳染病迅速因應儲備基金(Infectious Diseases Rapid Response Reserve Fund),提供CDC應對疫情;而美國衛福部知會國會的款項需求與先前的基金無關。

最近數周CDC為了防堵疫情,採取諸多需要大量人力與資源的措施,所以出現額外的款項需求並未超出預期;衛生部一位代表說,根據現行法規,衛福部通知國會後,必須等候15天才能取得款項。