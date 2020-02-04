抗疫要有錢！31.5億預算外 美國衛福部促國會增撥41億元

美國衛生福利部因應新型冠狀病毒日增的威脅，2日表示可能需要國會撥款1億3600萬元（約新台幣40.9億元），以協助加強防堵疫情。

美國衛福部發言人凱蒂‧麥吉奧(Katie McKeogh)說：「有鑑於來自中國的疾病疫情迅速蔓延，美國也出現更多病例，已不可能預先估算接下來數周的預算需求；為了小心謹慎、並確保衛生部能夠因應並適應迅速變遷的情勢，衛福部已知會國會，需請對方動用職權在未來某一時刻額外撥款1億3600萬元（約新台幣40.9億元）。」

美國衛福部3日證實，新的款項將幫助聯邦疾病防治中心(CDC)、以及美國衛福部的防範和因應助理秘書辦公室(Office of the Assistant Secretary for Preparedness and Response)和全球事務辦公室(Office of Global Affairs)應對與日俱增的需求；約7500萬元（約新台幣22.5億元）將撥給CDC，而衛生部的兩間辦公室則分別拿到5200萬（約新台幣15.6億元）與800萬元（約新台幣2.4億元）款項。

CDC為了因應諸如新型冠狀病毒疫情這類緊急公共衛生的1億500萬元（約新台幣31.5億元）儲備預算，正在快速消耗中；包括提升實驗室效能、通訊與教育相關措施、交通、以及針對自中國返國的美國公民進行醫療篩檢與監控等。

CDC動員近200人因應疫情，其中多數在CDC位於亞特蘭大(Atlanta)的總部；而CDC的一間實驗室，也是全國唯一可以檢測新型冠狀病毒所有疑似病例的地方；CDC也派遣團隊到各州協助防堵疫情，包括加州、華盛頓州、亞利桑納州、伊利諾州、以及麻州，更指派員工到全美各地機場針對自中國返美旅客進行篩檢。

國會去年成立傳染病迅速因應儲備基金(Infectious Diseases Rapid Response Reserve Fund)，提供CDC應對疫情；而美國衛福部知會國會的款項需求與先前的基金無關。

最近數周CDC為了防堵疫情，採取諸多需要大量人力與資源的措施，所以出現額外的款項需求並未超出預期；衛生部一位代表說，根據現行法規，衛福部通知國會後，必須等候15天才能取得款項。