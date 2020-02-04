擅自帶「國防機密」赴中國 華裔工程師被捕

雷神華裔工程師攜存有機密資料的公務電腦至中國。(Getty Images) 分享 facebook

48歲華裔工程師孫偉(Wei Sun，音譯)隱匿攜帶「雷神飛彈系統」(Raytheon Missile Systems)發放的公務筆記型電腦到中國，遭聯邦調查局(FBI)逮捕；孫偉訂14日過堂並認罪，作為認罪協議的一部分。

孫偉是在中國出生的歸化美國公民，他在美國第四大國防包商雷神任職十年，具備機密等級安全許可，經手與美軍高度敏感的飛彈計畫。

雷神配給孫偉的惠普(HP) EliteBook 840筆電內含大量限制數據，雷神官員早已告知他，將筆電帶出國不僅違反公司規定，也嚴重違反聯邦法律。

美國檢察官表示，孫偉不聽警告，仍擅自將筆電帶出國。

1月7日，孫偉據報在美國境外透過雷神的公務筆電登入雷神內部網路，發送辭職電郵，宣稱想在海外工作和進修。

孫偉約一周後返美，他告訴雷神的安全官員，出國期間只有去菲律賓和新加坡；但他的前後說詞矛盾，最後不得不坦言，其實也曾帶著公務筆電到中國。

FBI上月8日逮捕孫偉，證實他的筆電包含禁止攜出美國的機密檔案，違反「國際武器貿易條例」(International Traffic in Arms Regulations)；此外，筆電內還有需要特殊許可才能出境的安全軟體。

新聞網站「石英」(Quartz)報導，孫偉預料將改變認罪說法，作為與司法部達成認罪協議的一部分，訂14日出庭。

「石英」審閱的文件顯示，孫偉的筆電內含許多機密檔案，涉及多項雷神替美軍、美軍盟友及全球各地代理人設計的不同空中防禦系統。

此案成為中國竊取美軍國防機密的最新案例，中國的安全服務已破解數十個美國重要的武器系統，如「薩德」(THAAD，終端高空防衛系統)、海軍使用的神盾(Aegis)飛彈防禦系統等。

2018年，中國駭客竊取美國海軍研發的超音速反艦飛彈極高機密計畫「海龍」(Sea Dragon)，不僅入侵海軍整個電子戰圖書館外，還設法取得大量敏感訊號和偵測器數據。