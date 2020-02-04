川普超級盃鬧笑話 賀酋長奪冠 搞錯主場地點

川普賀酋長奪超級盃冠軍糗寫錯地點。(CBS4Indy電視台截圖) 分享 facebook

第54屆職業美式足球聯盟(NFL)超級盃(Super Bowl)2日在邁阿密登場，堪薩斯城酋長隊(Kansas City Chiefs)上演逆轉好戲，以31：20力克舊金山四九人隊(San Francisco 49ers)奪冠，這是酋長隊暌違50年來，史上第二次超級盃勝利。

川普總統在賽事結束之初，馬上推文恭喜球隊奪冠，卻把球隊的主場弄錯了。

川普搭乘空軍一號，從佛州棕櫚灣飛往華府期間推文寫道，「恭喜堪薩斯城酋長隊打了一場很棒的比賽，在龐大壓力之下，上演精彩的逆轉好戲。你們代表偉大的堪薩斯州(Great State of Kansas)；事實上，是整個美國。」

川普以全大寫字母寫道：「我們的國家以你們為榮。」

紐約時報(NYT)指出，問題是，酋長隊主場位於密蘇里州堪薩斯城；川普的推文可能讓他的7000多萬名推特(Twitter)追隨者誤會，總統花了許多時間為國喉舌，竟連地名都搞錯。

川普發表這則內容有誤的推文後，迅速刪除重發，改以地理位置正確的新推文寫道：「恭喜堪薩斯城酋長隊打了一場很棒的比賽，在龐大壓力下上演精彩的逆轉好戲；我們以你們和偉大的密蘇里州(Great State of Missouri)為榮，你們是真正的冠軍！」

不過，川普刪文重發的過程早已被眼尖的追隨者發現，前民主黨參議員克萊爾‧麥卡斯基爾(Claire McCaskill，密蘇里州)無法原諒川普的錯誤，推文寫道：「是密蘇里，你這個冷血傻瓜(stone cold idiot)。」

川粉則為他辯護開脫，著名的保守派謎音(meme)創作者「Carpe Donktum」寫道，「沒有來自堪薩斯城的人(正如我)在意體育館在哪，我們都愛酋長隊，堪薩斯和密蘇里都屬於酋長國(#ChiefsKingdom)。」