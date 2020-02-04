碧昂絲全家唱國歌拒起立 保守派怒批「丟臉」

樂壇巨星夫婦碧昂絲唱國歌拒起立引發爭議。(Getty Images) 分享 facebook

眾生相雜誌(People)報導，樂壇巨星夫婦碧昂絲(Beyonce)、饒舌歌手傑斯(Jay-Z)和女兒布露‧艾薇(Blue Ivy)在超級盃演唱國歌期間拒絕起立，「延續卡普尼克(Kaepernick)傳奇，引起外界關注美國的種族主義和警察暴力問題」，引起爭議且招致批評。

超級盃2日在邁阿密舉行，歌手黛咪洛瓦特(Demi Lovato)領唱國歌期間，碧昂絲、傑斯和女兒坐在位置上，而他們周遭的人們群站致敬，包括一名看似貼身保鑣的男子。

傑斯旗下經紀公司「Roc Nation」去年8月與NFL簽訂多金卻爭議的合作契約，協助安排NFL主要賽事的表演節目，今年超級盃中場表演巨星珍妮佛洛佩茲(Jennifer Lopez)和夏奇拉(Shakira)都是Roc Nation的客戶。

就在外界猜測碧昂斯夫婦為何不起立向國旗和國歌致敬之際，眾生相雜誌證實，這個銀色家庭延續非裔抗議警察暴力和種族歧視的活動。

卡普尼克2016年出賽前唱國歌時不起立致敬，採單膝跪地姿勢，抗議少數族裔遭到警察暴力和種族歧視等不公對待，引發關注和仿；傑斯曾力挺非裔運動員的這項活動，但他與NFL簽約被解讀為「背叛」非裔，他1日重申沒有背棄舊金山四九人隊前四分衛卡普尼克(Colin Kaepernick)，而是殊途同歸。

不過，許多民眾不領情，保守派人士在社群媒體上表達憤怒，大罵碧昂絲和傑斯「丟臉」、「讓國旗和國歌蒙羞」、「為國捐軀者理應受尊敬」。

保守派評論者托咪‧羅蘭(Tomi Lahren)推文寫道：「碧昂絲和傑斯在國歌演奏期間坐著，美國顯然給予他們數以百萬錢財和粉絲，或許他們應該試試其他較無言論自由或成就的國家。」

另一名傑斯的粉絲寫道：「我理解表達政治訴求，但他現在已經不是NFL的一分子了，這有點丟臉。」