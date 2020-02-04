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2伊朗留學生遭拒入境 控海關違法

2020-02-04 15:01世界日報 編譯孫梁／綜合3日電

兩伊朗學生投訴國安部，指CBP拒絕他們入境為非法。NBC波士頓地方電視台截圖
兩伊朗學生投訴國安部，指CBP拒絕他們入境為非法。NBC波士頓地方電視台截圖
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波士頓地區兩所大學的兩名伊朗學生近日分別投訴國土安全部的民權部門，指國安部派駐波士頓羅根機場的移民官員拒絕他們入境是非法行為。

在東北大學和哈佛大學就讀的兩名伊朗學生表示，他們在機場被海關與邊境保護局(CBP)扣留和問話數小時，認為他們準備在美國滯留到超過簽證許可的時間，國安部應進行調查。

兩名伊朗學生表示，他們無意在美國延期逗留，CBP人員的判斷沒有證據。兩人是最近被拒進入美國的至少十名伊朗人之一，其中七人是在波士頓機場受阻。

在東北大學經濟與數學系就讀的23歲伊朗學生的律師說，他近年來三次獲准來美在波士頓學習，國務院最近一次給他簽發的學生簽證還不到一年。CBP人員在問話期間，主要是問他的宗教與政治信仰，還不讓他與律師聯繫。

律師說，CBP人員故意無視法院對這名伊朗學生發布的臨時滯留令，待法院聽證後再做決定，而是強行將他押上飛往巴黎的飛機。律師表示，CBP不專業的處理方式是不能接受的。

在哈佛大學神學院學習的35歲伊朗女研究生表示，她去年9月18日在羅根機場被盤查近八小時，主要是問她的工作、家庭、旅行以及對中東地區最近事件的看法。

伊朗女生說，CBP人員搜查了她的行李、筆記本電腦和手機，期間沒有讓她給外界打電話，包括與哈佛大學的國際學生辦公室聯繫。

這名女生說，CBP人員沒有讓她選擇撤回入美申請，以便日後重新申請，意味著她將在五年不得進入美國。

密西根州立大學的一名伊朗學生上周在底特律機場被扣數小時，送進監獄後再被送上返回伊朗的飛機，CBP指這名學生不被許可進入美國，但沒說明原因。

民權組織表示，川普總統2017年發布對穆斯林國家的旅行禁令義來，伊朗人成為重點篩檢的目標，兩國關係因為美國無人機擊殺伊朗的軍事領袖而惡化後，篩檢更為嚴格。

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