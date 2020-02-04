保守派名嘴林堡 自爆已肺癌晚期

保守派電台名嘴林堡自爆罹患肺癌。美聯社 分享 facebook

保守派電台名嘴林堡(Rush Limbaugh)自爆罹患肺癌，他在3日脫口秀的節目中對聽眾說，他已被診斷為晚期肺癌，將休假數日以做進一步的檢查和確定治療方案。

69歲的林堡說，他在1月12日周末的生日期間感到呼吸困難，這是他迄今出現的唯一肺癌症狀，但兩家醫院1月底已確診病情，「我今天必須告訴大家。」

林堡表示，他不願在工作期間談論個人問題，不是要刻意隱瞞自己的病情，但如果今後缺席電台節目去進行治療，就會引起猜疑，因此最好還是誠實，以避免猜測。現實是他成為病人，儘管他仍希望每天都到電台做節目。他表示，他與聽眾的友誼已如同家庭成員，脫口秀給他帶來了極大的滿足感和喜悅。

「名嘴」雜誌的出版人哈里森表示，林堡爆出他罹患肺癌震動了脫口秀產業，也震驚了政壇。

林堡是1988年在紐約開始他的電台名嘴生涯，後來搬到佛羅里達州棕櫚灘。作為超黨派的脫口秀主持人，林堡以其沙啞的嗓音和自由派的敘事風格，成為美國右翼政壇最有影響力的名嘴之一，漢尼提(Sean Hannity)、貝克(Glenn Beck)和歐萊利(Bill O`Reilly)等許多保守派名嘴也深受他的影響。

林堡珍視與保守派政治人物的友誼和背書，他在1992年12月的廣播中曾朗讀他的偶像雷根總統給他的一封信，說「你已成為美國保守派的頭號聲音」，這封信奠定了他在保守派中的地位。兩年後的1994年，林堡被認為是共和黨在睽違40年後，重新奪回國會控制權的重要功臣。

林堡常被譴責在電台發表仇恨言論，包括他的評論充滿了偏執與種族主義，如他在脫口秀節目說「歐巴馬是魔術黑人」，讓有罪的白人感覺良好，以及歐巴哈馬不是正宗的非裔等。