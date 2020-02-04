北歐模式粉絲 桑德斯想讓美變社會民主國

美國聯邦參議員桑德斯在愛阿華州初選暫時領先。歐新社 分享 facebook

華盛頓郵報報導，桑德斯是最可能在民主黨愛荷華州初選出線、挑戰美國總統川普的候選人。民調顯示，這位左傾的參議員在後續新罕布夏和內華達州的初選，排名也都數一數二，主要因為他長期呼籲全面改革聚集了一票死忠粉絲。

桑德斯和部分同黨競爭者對於美國該有的改革，講得很明確。

他們疾呼要建立強有力的社會民主主義國家，包括全民健保，主要靠對巨富階級和華爾街人士課新稅來挹注財源。

桑德德尤其喜歡「北歐模式」----丹麥、瑞典、挪威和芬蘭等國家的社會計畫，以較重的稅負提供高品質公共服務，經濟不公平狀況遠優於美國。但這也引發右派批評他近似蓄勢待發的拉丁美洲煽動家。

在大西洋那一頭，至少有位北歐模式的擁護者歡迎美國改走和他們一樣的路。

芬蘭總理馬林（Sanna Marin）說：「我們覺得北歐模是個成功故事。」馬林理解，「每個國家的情況都不一樣，每個國家的政治氛圍各不相同」，但芬蘭體制仍可以給美國設立典範。

她說：「我覺得，在北歐國家最能達成美國夢，這裡因為有很好的教育體系，每個小孩不管背景或家人背景，想做什麼都行。我們有允許每個人盡情發揮的優秀健康照護和社會福利體系。這很可能是芬蘭排名全球最快樂國家的理由之一。」

桑德斯2008年在佛蒙特州伯靈頓市政廳、面對擠爆了的群眾，歡迎芬蘭駐美大使造訪他代表的州時，就敦促自己的同胞研究「世上最好的經濟社會模式之一」。

他當時說，「芬蘭有優質全國健保，為所有人提供幾乎免費的健康照護，結果人均花費僅美國體制的一半。在芬蘭，當學生成為醫生和護士，離校時並無負債---因為上學不必花錢。我們能借鏡北歐模式學到些經驗嗎？」

有人主張，芬蘭人口少，美國是它的60倍，情況也較為複雜。

桑德斯不以為意表示：「當我們認知有差異，也該認知我們都是人類，有幾乎一樣的DNA、同等智力，以及同樣的人類需求。」

但有一班中間派和保守派批評者指出兩件事：北歐國家比桑德斯講的更資本主義，有大方的親商政策，也有自己的億萬富翁，以及，福利國家大部分靠對中產階級薪資和消費課重稅支撐，並非是桑德斯和另一位也爭取民主黨總統提名的參議員華倫所主張的對美國最有錢的1%課富人稅。