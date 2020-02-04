全美肝臟移植新規 「瀕危優先」今起上路

因為南部及中西部地區醫院集體反對、一度遭擱置的全國肝臟移植「瀕危優先」新規定，4日正式生效。新法規將稀有的捐贈肝臟，共享到更廣泛範圍，包括田納西州、堪薩斯州等地醫院，對於院內病人可能因此失去原先更快就能等到的肝臟，憂心忡忡。但運行全國移植系統的聯合網絡器官共享網絡(UNOS)相信，新政策將挽救生命。

新政策規定：距離捐贈醫院575哩內的瀕死病患可優先換肝；若無人接受，可提供給該幅員範圍內不同距離、死亡風險略低的患者。

過去幾十年來，器官移植政策一直是「在地者優先」：器官通常優先移植給與捐贈者同一區域病情最嚴重患者。全國分成11個移植區，不同區的器官可用數量變化很大。有些經濟實力較佳的病患為縮短等待時間，往往遠赴他州。

新政策的目的希望改變過去受郵政編碼極大影響的器官移植制度。儘管因中西部和南部12家醫院上訴反對，此政策去年春天生效九天就遭擱置，聯邦地方法院法官艾米·托頓伯格（Amy Totenberg）1月仍裁決執行，允許新規定在4日恢復生效實施。

馬友診所(Mayo Clinic)移植外科醫師、UNOS肝臟委員會前主席朱莉·海姆巴赫（Julie Heimbach）說：「我們希望新政策因此變得更公平，幫助所有正在等待的人。」但南部地區范德堡大學（Vanderbilt University）醫學中心醫生卡普（Seth Karp）說：「他們不設法改善器官捐贈率，只是想透過改變法律來從南方獲得器官。」

反對者普遍認為， 在器官捐獻者較多的南部或中西部部分地區，病情較差的患者可會等待更長的時間， 也會因長途運輸而導致浪費肝臟的風險。UNOS已承諾將追新規則是否達到預期效果，必要時進行修改。