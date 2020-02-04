性侵案開庭 女星爆：溫斯坦有雙性性徵

溫斯坦性侵案開庭，兩名原告之一傑西卡·曼恩3日在庭上遭到辯方律師拷問，試圖將她描繪成機會主義的操縱者。(Getty Images) 分享 facebook

好萊塢前製片大亨哈維·溫斯坦（Harvey Weinstein）性侵案，兩名原告之一傑西卡·曼恩（Jessica Mann）3日在庭上遭到辯方律師拷問，試圖將她描繪成機會主義的操縱者。曼恩則證實，在強暴案發生之後，她確實繼續與溫斯坦保持聯繫，而「操控」他，是她保護自己和生存下去的作法。

34歲的曼恩1月31日首度出庭作證，提出諸多爆炸性證詞，包括溫斯坦身上有「兼具男女雙性性徵」並有嚴重燒傷疤。3日曼恩面臨辯方嚴峻盤問，和盤托出更多驚人細節，包括兩人關係相當扭曲，在強暴案發生後，兩人維持自願性關係，還曾有過三人性交，以及她曾告訴溫斯坦，儘管他「在她身上撒尿」，仍是她有過最好的性經驗。

曼恩表示，2013年3月在紐約一家酒店房間內被溫斯坦強暴，八個月後，溫斯坦在洛杉磯一家旅館對她再次性侵。但辯方律師提出證據指出，在2013年強暴案發生後，曼恩五度將自己的新電話號碼發送給溫斯坦，並多次發送友好示愛的電子郵件，與他保持聯繫。

溫斯坦辯護律師羅湯諾(Donna Rotunno)質問曼恩，「你要求固定見他，是在操縱溫斯坦嗎？」曼恩停頓了一下，說道：「我是這麼處理並藉此生存下來的，我想你可以說是操縱。」

羅湯諾指出，在溫斯坦被曼恩指控的強暴事件發生前，兩人先經過「冗長談判」，然後才進行自願性關係。曼恩表示， 她不希望自己的演藝事業被他扼殺，但即便如此，「我還是不願意做。」

當被問到關於她發給溫斯坦的熱情郵件時，曼恩說：「我希望他認為我不是個威脅，他的脾氣難料，我很擔心。」羅湯諾則回擊道：「當哈溫斯坦不再受到你的性吸引時，是你自己選擇與溫斯坦發生性關係……你喜歡社交聚會，也喜歡權力。」羅通諾是著名的#MeToo懷疑論者，

曼恩和溫斯坦的前任製作助理咪咪·哈雷（Mimi Haleyi）是性侵案原告，兩人的指控讓溫斯坦面臨五項重罪。67歲的溫斯坦否認指控，並堅稱任何性接觸都經過雙方同意。溫斯坦3日在庭上聆聽曼恩說法時，還一度打瞌睡。