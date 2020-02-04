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南加州灰狗乘客持槍掃射 1死5傷

2020-02-04 13:02世界日報 編譯馬永慶／綜合3日電

南加州3日凌晨發生一起灰狗巴士槍擊案，造成一死五傷。圖為警方封鎖現場進行調查。(...
南加州3日凌晨發生一起灰狗巴士槍擊案，造成一死五傷。圖為警方封鎖現場進行調查。(美聯社)
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南加州3日凌晨發生一起巴士槍擊事件，當局和目擊者稱，事發時，一名灰狗巴士的乘客滿口咒罵和喃喃自語，並向著滿車人開槍掃射，造成一死五傷。

美聯社報導，加州公路巡警警佐彭寧斯(Brian Pennings)說，事件凌晨1時30分左右發生，當時巴士正從洛杉磯開往舊金山，事後司把車駛到路邊，有些人把兇嫌帶下車，不久警察把他逮捕歸案。

他說，當乘客替傷者進行急救時，司機繼續開車前往下一個出口。

彭寧斯說，此案的動機尚不清楚，也沒有跡象顯示槍手認識受害人。有幾個彈夾與那把槍一起被發現。

事發時，該輛巴士在在洛杉磯西北約70哩、近小山區勒貝克(Lebec)的5號州際公路上行駛，槍手拿著一把半自動手槍射擊，當時車上有43人，包括六歲和八歲的兒童。

彭寧斯說，警方確認被槍殺的乘客是來自哥倫比亞的51歲女子，另兩名受害人傷勢嚴重，要住院治療，其餘的乘客後來改乘另一輛巴士前往北加州。

29歲乘客格拉班(Mark Grabban)說，事前槍手伸腿坐著，自言自語。

他在其Instagram的網頁上說，他說著一些奇怪的話，例如，「你不是那麼了解我」，「等我們到車站」，「避開穿條紋襯衫的傢伙」等。

格拉班說，該男子忽然咒罵起來並且開槍，他於是躲在前面的座位下面，槍手好像開了八、九槍，似乎不會停止。他說：「我在等著中槍。」

然後，一片沉靜，受傷的乘客開始呻吟，有些人開始驚慌。外面很黑，他們看不見槍手下車做些什麼。格拉班說，司機停車，並在擴音器上詢問是否有人受傷，沒有立即開車。他說：「人人都高呼著要開車離開。」

彭寧斯說，司機的舉動「十分恰當，可以說是英勇。」

乘客告訴格拉班，有人從搶去了槍手的槍，但他沒有看見。

當局沒有立即提控，也沒有透露嫌犯的姓名。

根據灰狗的網站，該公司禁止乘客攜帶槍枝、炸藥和危險化學品上車或放在行李內。

巴士洛杉磯

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