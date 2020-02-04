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桑德斯有1.2萬「簡訊大軍」拉票 主攻手機世代

2020-02-04 11:44聯合報 編譯徐榆涵／即時報導

美國總統大選初選3日在愛阿華州開跑，民主黨有七人角逐，聯邦參議員桑德斯有望勝出，而高齡78歲的桑德斯不敢輕忽年輕選民，其競選團隊志工積極向選民發送手機簡訊拉票，看似成效不錯，外界稱呼他們為數位大軍。

華盛頓郵報報導，40歲的愛阿華州精品店經理艾咪布魯克．米勒（Amiebrooke Miller）為數位志工團的一員，該團隊近期一直在替桑德斯衝民調，透過電子郵件、臉書動態及越來越多的手機簡訊，向選民發送競選訊息。

桑德斯這支簡訊大軍選擇在智慧手機上打字，而非穿過雪地一戶戶敲門拜票，該團隊在全國擁有1萬2000名志工。

愛阿華州初選為2020年總統大選的預備役，該團隊估計，透過簡訊已觸及愛阿華州近100萬人，人數幾乎是該州的三分之一。新軟體讓每名志工每天能向數百名愛阿華州人拉票，儘管回覆率差很大。

米勒表示，當選民發現文字串背後是真人時，「他們完全改變與我們的對話方式」。

隨著民眾電話轉入語音信箱和電子郵件沒人回覆，選舉策略家和技術專家預測2020年簡訊將成為打選戰的主流方式。而這對由年輕人推動的競選活動尤其如此，因為年輕一代更傾向於滑手機，而不是坐在電視機前。專家指出，手機簡訊還能吸引到沒有智慧型手機的低收入選民。

民主黨策略家、Higher Ground Labs共同創辦人胡佛（Betsy Hoover）表示，「在過去幾個週期中，其他形式的選民聯繫方式的有效性都下降了，住家地址越來越難找，民眾也都不接電話」。

但胡佛說，「每個人都會看簡訊」。民主黨全國委員會本周宣布將投資六位數金額以獲取「數千萬」個手機號碼，即是對此一事實的認同。

桑德斯競選發言人卡爾韋羅（Joe Calvello）表示，桑德斯簡訊大軍已向全國發送逾1億條簡訊。他們透過點對點簡訊，允許競選志工發送共同的簡訊內容給大量選民，而不會違反消費者保護規則。

簡訊大軍發訊息的時間為每周七天從東岸時間上午9時到太平洋時間晚上9時。發送簡訊者首先要請求一組訊息（平均約500到750條簡訊），然後在每條簡訊上按發送，接著等待民眾回覆。

美國民主黨總統參選人桑德斯的競選志工團隊透過簡訊向年輕選民拉票。路透
美國民主黨總統參選人桑德斯的競選志工團隊透過簡訊向年輕選民拉票。路透
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