桑德斯有1.2萬「簡訊大軍」拉票 主攻手機世代

美國總統大選初選3日在愛阿華州開跑，民主黨有七人角逐，聯邦參議員桑德斯有望勝出，而高齡78歲的桑德斯不敢輕忽年輕選民，其競選團隊志工積極向選民發送手機簡訊拉票，看似成效不錯，外界稱呼他們為數位大軍。

華盛頓郵報報導，40歲的愛阿華州精品店經理艾咪布魯克．米勒（Amiebrooke Miller）為數位志工團的一員，該團隊近期一直在替桑德斯衝民調，透過電子郵件、臉書動態及越來越多的手機簡訊，向選民發送競選訊息。

桑德斯這支簡訊大軍選擇在智慧手機上打字，而非穿過雪地一戶戶敲門拜票，該團隊在全國擁有1萬2000名志工。

愛阿華州初選為2020年總統大選的預備役，該團隊估計，透過簡訊已觸及愛阿華州近100萬人，人數幾乎是該州的三分之一。新軟體讓每名志工每天能向數百名愛阿華州人拉票，儘管回覆率差很大。

米勒表示，當選民發現文字串背後是真人時，「他們完全改變與我們的對話方式」。

隨著民眾電話轉入語音信箱和電子郵件沒人回覆，選舉策略家和技術專家預測2020年簡訊將成為打選戰的主流方式。而這對由年輕人推動的競選活動尤其如此，因為年輕一代更傾向於滑手機，而不是坐在電視機前。專家指出，手機簡訊還能吸引到沒有智慧型手機的低收入選民。

民主黨策略家、Higher Ground Labs共同創辦人胡佛（Betsy Hoover）表示，「在過去幾個週期中，其他形式的選民聯繫方式的有效性都下降了，住家地址越來越難找，民眾也都不接電話」。

但胡佛說，「每個人都會看簡訊」。民主黨全國委員會本周宣布將投資六位數金額以獲取「數千萬」個手機號碼，即是對此一事實的認同。

桑德斯競選發言人卡爾韋羅（Joe Calvello）表示，桑德斯簡訊大軍已向全國發送逾1億條簡訊。他們透過點對點簡訊，允許競選志工發送共同的簡訊內容給大量選民，而不會違反消費者保護規則。