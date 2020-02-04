「北歐模式」粉絲桑德斯 想改革美國成社會民主國

華盛頓郵報報導，桑德斯是最可能在民主黨愛荷華州初選出線、挑戰美國總統川普的候選人。民調顯示，這位左傾的參議員在後續新罕布夏和內華達州的初選，排名也都數一數二，主要因為他長期呼籲全面改革聚集了一票死忠粉絲。

桑德斯和部分同黨競爭者對於美國該有的改革，講得很明確。他們疾呼要建立強有力的社會民主主義國家，包括全民健保，主要靠對巨富階級和華爾街人士課新稅來挹注財源。

桑德德尤其喜歡「北歐模式」----丹麥、瑞典、挪威和芬蘭等國家的社會計畫，以較重的稅負提供高品質公共服務，經濟不公平狀況遠優於美國。但這也引發右派批評他近似蓄勢待發的拉丁美洲煽動家。

在大西洋那一頭，至少有位北歐模式的擁護者歡迎美國改走和他們一樣的路。芬蘭總理馬林（Sanna Marin）說：「我們覺得北歐模是個成功故事。」馬林理解，「每個國家的情況都不一樣，每個國家的政治氛圍各不相同」，但芬蘭體制仍可以給美國設立典範。

她說：「我覺得，在北歐國家最能達成美國夢，這裡因為有很好的教育體系，每個小孩不管背景或家人背景，想做什麼都行。我們有允許每個人盡情發揮的優秀健康照護和社會福利體系。這很可能是芬蘭排名全球最快樂國家的理由之一。」

桑德斯2008年在佛蒙特州伯靈頓市政廳、面對擠爆了的群眾，歡迎芬蘭駐美大使造訪他代表的州時，就敦促自己的同胞研究「世上最好的經濟社會模式之一」。

他當時說，「芬蘭有優質全國健保，為所有人提供幾乎免費的健康照護，結果人均花費僅美國體制的一半。在芬蘭，當學生成為醫生和護士，離校時並無負債---因為上學不必花錢。我們能借鏡北歐模式學到些經驗嗎？」

有人主張，芬蘭人口少，美國是它的60倍，情況較複雜。桑德斯不以為意表示：「當我們認知有差異，也該認知我們都是人類，有幾乎一樣的DNA、同等智力，以及同樣的人類需求。」