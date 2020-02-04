親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中簽貿易協議
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

滯留武漢台商包機返台 那些年專機都載回哪些人？

路透：若鴻海陸廠因疫情月中無法復工 iPhone恐斷貨

武漢肺炎疫情衝擊 陸盼貿易協議承諾有彈性

2020-02-04 07:34經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

知情人士透露，中國大陸努力遏制冠狀病毒疫情之際，也希望美國同意在第一階段貿易協議的承諾方面，給予一定的彈性。這場疫情令大陸經濟面臨放緩風險，並可能波及世界經濟。

美中1月15日達成的貿易協議定於2月中旬生效。其中一條條款規定，「如果自然災害或其他不可預見的事件」導致任何一方無法按時遵守協議，兩國將進行磋商。目前仍不清楚中方是否已正式提出磋商要求，但知情人士表示，北京有意在未來的某個時間提出。

美國貿易代表賴海哲的發言人表示 ，華府尚未收到中方任何關於重新討論採購協議的要求。中國商務部對這項消息也暫未回應。

中方承諾，協議生效後的第一年，將採購比2017年規模增加767億美元的美國商品，第二年進一步追加1,233億美元的採購。對於因貿易戰升級受創的美國農民而言，中國大陸的採購方案非常重要，農民也是川普支持者中很重要的一部分。

大豆期貨價格已反映市場對中國大陸需求減弱的疑慮。大豆是中國同意採購的主要商品之一，但期貨價格先前已連續跌天，為2014年7月以來最長跌勢。

目前，新型冠狀病毒已經導致至少425人死亡。

中國大陸官員正在評估疫情對政策的影響，考慮是否下調今年的經濟成長目標。

白宮經濟顧問庫德洛上周表示，不認為疫情會對經濟產生重大影響。對於疫情是否會在第二階段貿易協議談判中讓美國擁有更多籌碼，庫德洛表示，疫情「完全與貿易、就業和其餘問題無關」。

武漢肺炎疫情，可能影響美中貿易協議承諾的採購目標。 美聯社
武漢肺炎疫情，可能影響美中貿易協議承諾的採購目標。 美聯社
分享

疫情

延伸閱讀

武漢肺炎疫情燒 美商務部長：有利美商回流

世衛三度緊急會議 美專家將赴陸

武漢疫情擴散 美官員：已獲邀 將赴陸協助

美財長、貿易代表：美中並未達成未來降低關稅的...

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

說錯超級杯冠軍隊主場 川普酸人反出糗

2020-02-04 00:48

初選、國情咨文、彈劾 川普連拚3關

2020-02-04 00:37

衝擊美大選3大事件 本周連3日登場

2020-02-03 23:35

臉書假訊息氾濫 史蒂芬金關閉帳號

2020-02-03 19:10

民主黨初選開跑 政策多「左」攸關選票

2020-02-03 19:09

美國日常：肯塔基州擁槍派「武裝和平參訪」

2020-02-03 17:43

罵戰升溫！川普笑彭博矮子 被反罵「渾身是假的騙子」

2020-02-03 17:09

知名經紀誠實說！房屋難賣 因為5件事犯錯

2020-02-03 17:07

買下法拍屋 赫見前住戶39歲女陳屍

2020-02-03 17:06

大氣總署郵件曝光 不滿川普亂預測

2020-02-03 17:02

賓州明星土撥鼠預測 春天提早到

2020-02-03 15:52

密爾瓦基孕婦遭流彈擊中喪命 胎兒救活

2020-02-03 15:51

大學生人口普查本周展開 校方憂觸犯隱私

2020-02-03 15:50

彈劾投票前夕 川普將發國情咨文

2020-02-03 15:49

美國民主黨愛州初選 桑德斯贏面大

2020-02-03 14:25

川普說美已控制住肺炎疫情 願助中國但未獲回應

2020-02-03 11:33

美嚴打「生育觀光」 傳限縮簽證

2020-01-23 23:12

伊拉克致函安理會 呼籲譴責美國暗殺行動

2020-01-07 11:43

美眾院通過彈劾 一次看懂川普兩項罪名

2019-12-19 10:14
看更多

熱門文章

日防疫專家：武漢肺炎恐在日流行 奧運前難告終

2020-02-03 13:20

聞之色變的武漢肺炎 對全球經濟造成那些影響？

2020-02-03 14:54

如何安置撤回的僑民？法國最人性 隔離在濱海度假中心

2020-02-03 10:56

如何安置撤回的僑民？澳洲最狠 送耶誕島拘留中心

2020-02-03 11:16

為何全球疫情緊急 但部分東南亞國家不急？

2020-02-03 13:59

37歲社會企業家逝世 生前狂造1萬就業機會助窮人翻身

2020-02-03 14:39

今天一本書都沒賣出去…百年書店靠一則推文逆轉生意

2020-02-03 14:32

日本口永良部島火山噴發 噴煙高達7000公尺

2020-02-03 10:56

美股站穩跟腳 早盤跳漲300點

2020-02-03 23:21

脫歐漁權戰開打 英寸土不讓 和攸關國威的這4字有關

2020-02-03 11:00

大陸被鎖國 全球經濟急凍

2020-02-04 01:06

疫情阻開工！日企憂業績與營運受衝擊　十日甚至難復工

2020-02-03 19:23

哈利夫婦維安費用 7成加拿大人認為沒必要負擔

2020-02-03 16:10

如何安置撤僑？美國軍事基地房舍似旅館 可遠距工作

2020-02-03 11:29

首爾市政府：從武漢入境外籍人士 65名下落不明

2020-02-03 12:41

撤僑費誰埋單？ 澳洲、日本爭議大

2020-02-03 13:11

馬斯克為特斯拉AI團隊徵才：我不在乎你高中畢業沒

2020-02-04 07:42

路透：若鴻海陸廠因疫情停工到月中 將衝擊iPhone出貨

2020-02-04 06:42

衝擊美大選3大事件 本周連3日登場

2020-02-03 23:35

倫敦再傳恐攻 震撼假釋制度

2020-02-04 00:53

美股反彈 道瓊上漲144點 武漢肺炎疫情疑慮稍獲緩解

2020-02-04 06:52

還未談先開嗆！強生拒沿用歐規則　巴尼耶籲英公平貿易

2020-02-03 23:19

滬股開市大跌近8%市值蒸發12兆 亞股幾全倒

2020-02-03 19:51

土國200輛戰車入境 持續施壓敘利亞

2020-02-03 17:01

憂武漢肺炎疫情挫原油需求 OPEC集會阻油價頹勢

2020-02-03 10:40

買下法拍屋 赫見前住戶39歲女陳屍

2020-02-03 17:06

罵戰升溫！川普笑彭博矮子 被反罵「渾身是假的騙子」

2020-02-03 17:09

川普說美已控制住肺炎疫情 願助中國但未獲回應

2020-02-03 11:33

中駐馬來西亞領事館收可疑紙箱 引爆後竟是口罩

2020-02-03 13:47

土耳其報復攻擊敘利亞 艾爾段：勿測試決心

2020-02-03 17:27

呼籲紐西蘭與台灣建交 連署獲6萬5630人支持

2020-02-03 19:52

陸股殺聲震天之際 美股期指吹起反攻號角

2020-02-03 11:18

知名經紀誠實說！房屋難賣 因為5件事犯錯

2020-02-03 17:07

伊爾艾朗專欄／全球經濟走到T字路口…

2020-02-04 01:38

影／護蝶被殺！墨西哥2專家接連遇害 疑山老鼠下毒手

2020-02-03 13:48

武漢肺炎疫情衝擊 估第1季iPhone出貨減1成

2020-02-03 10:27

武漢肺炎疫情升溫 越南將自中國撤僑

2020-02-03 12:32

歐亞製造業景氣好轉 卡關

2020-02-04 00:58

大陸需求減2成 油價恐跌破50美元

2020-02-04 00:28

美歐18國軍演 北約秘書長：非針對俄國

2020-02-03 22:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top