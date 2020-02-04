武漢肺炎疫情衝擊 陸盼貿易協議承諾有彈性

知情人士透露，中國大陸努力遏制冠狀病毒疫情之際，也希望美國同意在第一階段貿易協議的承諾方面，給予一定的彈性。這場疫情令大陸經濟面臨放緩風險，並可能波及世界經濟。

美中1月15日達成的貿易協議定於2月中旬生效。其中一條條款規定，「如果自然災害或其他不可預見的事件」導致任何一方無法按時遵守協議，兩國將進行磋商。目前仍不清楚中方是否已正式提出磋商要求，但知情人士表示，北京有意在未來的某個時間提出。

美國貿易代表賴海哲的發言人表示 ，華府尚未收到中方任何關於重新討論採購協議的要求。中國商務部對這項消息也暫未回應。

中方承諾，協議生效後的第一年，將採購比2017年規模增加767億美元的美國商品，第二年進一步追加1,233億美元的採購。對於因貿易戰升級受創的美國農民而言，中國大陸的採購方案非常重要，農民也是川普支持者中很重要的一部分。

大豆期貨價格已反映市場對中國大陸需求減弱的疑慮。大豆是中國同意採購的主要商品之一，但期貨價格先前已連續跌天，為2014年7月以來最長跌勢。

目前，新型冠狀病毒已經導致至少425人死亡。

中國大陸官員正在評估疫情對政策的影響，考慮是否下調今年的經濟成長目標。