衝擊美大選3大事件 本周連3日登場

美國有線電視新聞網（CNN）報導，從3日到5日這三天，美國政壇高潮迭起，先是聯邦參議院3日就總統川普彈劾案舉行最後申辯，接著民主共和兩黨第一場總統候選人黨內初選3日晚間在愛阿華州登場，而後是川普4日發表國情咨文，最後，參院5日表決是否彈劾川普，料將宣告川普無罪。這麼多影響未來政局發展的大事集中在一周內登場，很不尋常。

參院3日恢復審理彈劾案，聯邦最高法院首席大法官羅伯茲依法主持審判，當天會讓扮演檢方角色的眾院七位「彈劾代理人」和川普辯護團隊申辯共四小時。

幾小時後，愛阿華州黨內初選開始，由於競選連任的川普幾乎篤定贏得黨內提名，各界注目焦點放在民主黨誰能先聲奪人贏得愛阿華州初選。贏得愛阿華州能讓參選人聲勢大振，並有利募款等活動。

接著，川普定四日赴國會發表擘劃施政方向的國情咨文。時值美國大選年，外界格外關注咨文內容。美國高層透露，這次咨文將以「偉大的美國回歸」為主軸，表達對未來「持續不懈的樂觀精神」，料將呼籲國會配合他造福全民的經濟政策。

華府「國會山莊報」報導，川普將在國情咨文中籲請國會持續與行政部門合作，打造讓全民兼容並蓄的經濟力，讓最需要幫助的人最快得到支持，並使來自各種背景的民眾能有新的發展機會。

最後，共和黨掌控的參院定5日表決彈劾案，料將宣布川普無罪，讓選民決定川普的命運。

CNN指出，美國經歷過許多更重大的政治事件，如總統遭暗殺、內戰、參與境外大規模戰爭、民權運動等，但是，三個可能為今年大選年定調的事件如此密集發生，很不尋常。這三天的事件將反映出決定美國政治現狀的主要因素，譬如川普在共和黨內持續占主導地位、民主黨竭盡全力使川普無法連任等。

這三件事引發的後續反應，會對選戰產生決定性的影響。民主黨最終提名的總統候選人是誰，以及川普躲過彈劾後的行為，都將決定美國的未來。如果美國前副總統拜登當選總統，他的領導風格可能比較傳統，傾向尋求兩黨支持。如果參議員華倫或桑德斯當選，可能會把美國帶往極左的方向。