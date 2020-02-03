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民主黨初選開跑 政策多「左」攸關選票

2020-02-03 19:09台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

民主黨初選之爭撲朔迷離，誰能勝出還很難說。圖為熱門候選人桑德斯的造勢場合。（Ph...
民主黨初選之爭撲朔迷離，誰能勝出還很難說。圖為熱門候選人桑德斯的造勢場合。（Photo on wikipedia）
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民主黨總統候選人即將出爐！4日將進行美國民主黨總統候選人初選投票，在眾多候選人相爭的情況下，除了川普，還有哪些因素會影響最終誰是出線者？有媒體分析，在政策上，教育、健保、氣候變遷等議題都會影響選民的投票意向。

「超級星期二」開跑

根據《NBC新聞網》報導，民主黨即將在4日迎來「超級星期二」，首先會在愛荷華州登場，目前熱門的候選人有前副總統拜登、參議員桑德斯、華倫與前紐約市長彭博。拜登雖然處於領先地位，但桑德斯、華倫也都緊追在後，沒人能取得民主黨員過半數支持。

在民主黨候選人政見中，「健保」的範圍要多大是主要的爭議。桑德斯、華倫希望透過全民健保，保障每個美國人的醫療權。桑德斯陣營宣稱，美國有足夠的預算可以實施全民健保，落實後可大幅減少保費，人人都能負擔。

不過有獨立候選人估計，美國10年內需要多花34兆美金在全民健保，全民健保並不實際。民主黨內普遍被認為溫和派的拜登、前南灣市市長布加塔則希望能夠保留私人健保的選項。

桑德斯：念大學免費

教育的部分，桑德斯則希望大學教育可以免費，但拜登、布加塔等候選人則比較偏向排富的補助方案。不過在富人稅上，布塔加卻支持華倫課徵高額富人稅的想法。除此之外，華倫也希望透過徵收富人稅降低美國學生的高額學貸。

氣候變遷的問題上，雖然民主黨都希望能呼應環保組織倡議的「綠色大協議」概念，但候選人並沒有在綠能發展上有明顯的政策論述。雖然桑德斯跟華倫希望能禁止頁岩油氣用水力壓裂的方式開採，但對其他候選人來說這個方案又太極端，也很難短時間執行。

世代理念差距

《華爾街日報》提到，拜登雖然處於領先，但隨著彭博的加入，讓他跟桑德斯、華倫的差距逐漸縮小，甚至開始落後給桑德斯，整體初選反映了民主黨在世代、社會主義與資本主義之爭，桑德斯的支持者偏向相信社會主義、年輕人居多，拜登則相反。因此在眾多候選人中，誰能順利出線仍前景不明。

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