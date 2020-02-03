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大氣總署郵件曝光 不滿川普亂預測

2020-02-03 17:02台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

川普將氣候變遷政治化的態度，讓美國NOAA跟颶風中心的科學家都非常沮喪。（Pho...
川普將氣候變遷政治化的態度，讓美國NOAA跟颶風中心的科學家都非常沮喪。（Photo on Wikipedia）
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美國最高氣候機構對川普極度不滿！近日有美國大氣總署NOAA內部的郵件曝光，裡頭提到總署的科學家對美國總統川普去年公開在媒體上亂預測颱風路線感到不滿，希望總統可以接納專業的科學建議，不要將氣候變遷政治化。

盼尊重專業分析

根據《歐洲新聞網》報導，此次公開的信件是NOAA的兩個主要主管的對話，內文提到對於當初川普否定國家颶風中心預測路徑的推文無法溝通，希望川普要接受經專業科學程序做出的預測結果。

國家颶風中心當時首先透過推文發佈預測結果，川普隨即推文認為颶風會通過阿拉巴馬州。雖然颶風中心有回推文反駁川普，但他在去年9月4日在橢圓辦公室跟民眾公佈颱風路徑時，卻是使用自己團隊的「更動版」，這更讓NOAA的科學家對川普表達不滿。

重挫科研單位士氣

「難道氣候變遷只是一場惡作劇？」根據《CNN》報導，對於川普這樣毫無根據的行為，NOAA在6日居然還有「匿名發言人」發布聲明，駁斥颶風中心的聲明。這也讓NOAA跟颶風中心內部有許多科學家非常沮喪。

《紐約時報》則提到，川普就曾要求當時的商務部長施壓NOAA的高級主管要「澄清」颶風中心的預測，不然就要撤換NOAA主管。不過商務部則否認此項指控。

【更多精采內容，詳見

川普颶風氣候變遷

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