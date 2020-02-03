罵戰升溫！川普笑彭博矮子 被反罵「渾身是假的騙子」

矮子對騙子 川普與彭博對罵升溫／川普受訪：最想跟彭博對陣 法新社 分享 facebook 民主黨愛阿州黨團會議選舉3日登場，政治界頗為關注，但川普總統卻把眼光投向前紐約市長、億萬富豪彭博，先質疑民主黨憑什麼替彭博修改初選規則，再嘲笑彭博是矮子，而彭博陣營不干示弱，回罵川普渾身是假，從頭到腳沒半分是真。

川普接受福斯新聞網訪問時說，彭博想在民主黨初選辯論會取得出席機會，他憑什麼，而民主黨全國委員會果真修改規則，讓彭博參與辯論了，那麼豈不意味人人都該有機會。川普再說，雖替民主黨諸將覺得不公平，但他很樂意跟彭博競選，再愛也不過了。川普受訪節目在2日下午播出。

經常造詞奚落政敵的川普還在1日夜裡連發推特貼文，把身高5尺8寸的彭博貶損為「迷你麥可」(mini Mike)。

彭博競選陣營對此先回應說，彭博並不要求參與辯論，再把砲火對準川普的人格及外貌。彭博的發言人茱莉‧伍德(Julie Wood)說，川普總統是個滿嘴謊話的人、病態的騙子，什麼都撒謊；戴假髮、有肥胖症，連皮膚日曬色都是用噴劑偽製的。

川普會在受訪節目中談彭博，再加上推特貼文，顯示他已注意到彭博可能是強勁對手。據路透、艾普索斯(Reuters/Ipsos)近日民調指出，彭博在2020民主黨總統提名的登記選民中，人氣已來到第3名；彭博自掏腰包幾千萬元打廣告。

彭博很晚才參選，角逐民主黨提名。上星期，民主黨全委會才刪掉要求參選人要達到草根選民捐款門檻值的規則，開大門讓彭博參與19日在內華達州辦的辯論。

彭博矢言不收捐款，而由自己據估600億元的財產掏錢打選戰。光是在1日美式足球超級盃比賽轉播，川普跟彭博都各花1000萬元打廣告。

有些川普策士私下表示擔心彭博變成民主黨的提名人，原因在據估他能砸10億元來對戰川普。