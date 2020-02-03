知名經紀誠實說！房屋難賣 因為5件事犯錯

柯曼(Aaron Kirman)擔任豪華房地產經紀人20年，賣出了總值60億元的房屋。雖然買賣過程涉及許多困難，但他把自己的成就歸功於一個秘密：他對客戶直話直說。

以下是他曾老實告訴過屋主的五件事：

1. 品味不佳

一般都假定富人對設計有品味，但柯曼說這是個鬼話；他們的過時家具和笨拙擺設往往會影響房屋給人的觀感。補救方法是聘請專業的房屋售前裝潢人員，他們能使你的房屋煥然一新，凸顯優點，而收費以每平方呎計算，從低至1000元到高達20萬元不等，但這是值得的。

2. 太多雜物

大多數賣主在房屋上市前，都需要進行大整理，當潛在買家看見房子滿布賣主的雜物時，他們就不感興趣。

3. 房屋骯髒

把房屋打掃乾淨才掛牌出售，雖然是理所當然的事，但柯曼發現許多人遺漏這一步。房屋如果不是百分百一塵不染，就很難賣到應有的價值，沒有人願意花大錢買一棟髒房子。

4. 喊價過高

賣方不能決定房屋價格，這是由市場來定。如果賣方做好各種準備來出售房屋，但卻賣不出去，最有可能是因喊價過高。

曾有經紀人告訴柯曼的客戶，他們的房屋值1300萬元，結果沒有買家有興趣。柯曼不得不坦白告訴客人，他們的房屋價值實際不到900萬元，最後那棟房子賣出去，因為降價後買方才認為合理。有時，經紀人會扭曲房產的價值，以安撫賣方和取得生意。

5. 格局糟糕

設計和建造的方式可以促成或破壞房屋的買賣，非常規的格局會使許多潛在買家卻步，賣方需要了解房屋的格局會如何影響出售。