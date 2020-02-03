買下法拍屋 赫見前住戶39歲女陳屍

馬里蘭州一間法拍屋成交後，新屋主赫然發現39歲的前女住戶陳屍在屋內，尚無法確定死亡時間。

紀錄未顯示這棟位於區高地市(District Heights)的房子何時轉手，而死者是有特殊需要的一名女子。住在死者對面的鄰居說：「我們可說是一起長大，但她從來沒有真正的長成大人，她一直都需要幫助，雖然已經是成年人了，也無法像成年人般的處理事情。」

鄰居表示，之前都是死者的祖母在照顧她，直到祖母一年多前過世，鄰居說：「尤其在她祖母過世之後，我們總會過來看看是不是一切都安好，確認她有食物，有人可以載她到商店等等。」

據稱死者有一位看護，但是幾個月前就沒有再看過這名看護，而死者的家人也有很長時間都沒有來訪；警方表示死者死亡時，並沒有跡象顯示有任何人在照顧她。

鄰居說：「我們沒有再看過有車子出入她的產業，所以我們以為她和家人離開了，而水電也是在房屋法拍後被切斷的。我們不知道她人在屋子裡，我知道水電被切斷了，可以確定屋子裡沒有電，但不確定有沒有水，如果他們把水電都切斷，那肯定也會把暖器切斷。」

警方已經通知家屬並針對死因展開調查，但稱現場並沒有任何犯罪跡象，死者屍體之後也會進行解剖。

當地電視台News4目前仍無法連繫上死者家屬，鄰居說：「如果我們知道她在家，起碼我們會敲門，至少關心她是不是一切都好。」