密爾瓦基孕婦遭流彈擊中喪命 胎兒救活

圖為被害者親友在槍案現場悼念。 美聯社 分享 facebook 一名槍手1日凌晨2時30分許開車經過密爾瓦基一家餐廳時連開數槍，結果停在門前一輛巴士上的孕婦被流彈擊中，送醫後孕婦不治，但她腹中的胎兒被救活。

33歲的孕婦安妮·桑迪佛(Annie Sandifer)已是五個孩子的母親，她去世後，胎兒是通過剖腹產取出。儘管健康狀況穩定，但是過於早產，在母腹中只孕育了26個周，出生時體重只有五磅。

警方2日表示，迄今還沒有任何人因此而被捕，也不清楚這輛巴士是否為槍手攻擊的目標。

桑迪佛的家人1日晚為她舉辦燭光會，表示她是個有愛心和願為子女付出的母親。一名親友說，桑迪佛做了一個母親該做的所有事。在燭光會上，桑迪佛的丈夫拿出一個情人節的氣球，並在哀悼聲中放飛，放飛著親友呼喊他們愛桑迪佛。丈夫表示，他要讓所有的孩子從母親被殺的陰影中走出。

桑迪佛的父親說，懷孕的女兒不幸喪命使他悲痛欲絕，她被流彈擊中，而面對不知從哪飛來的流彈，人們如何能防護自己？

桑迪佛的家族中有多人是槍支暴力的受害者，其中一個親友說，癌症已是司空見慣，但人們無法容忍槍支暴力。

桑迪佛是與家族的親友坐在派對巴士上，親友認為，桑迪佛雖然不是被獵殺的目標，但槍手應當自首。警方描述了槍手的車，是一輛銀色的四門轎車。

警方表示，如果有人知道槍手的線索，請與密爾瓦基警局聯繫，也可匿名舉報。