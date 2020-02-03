大學生人口普查本周展開 校方憂觸犯隱私

本周展開大學生人口普查 提供何資訊仍混淆不清 美聯社 分享 facebook 人口普查局本周開始對住校大學生進行普查，但校方對哪些訊息可向普查局提供仍感困惑。因為教育部兩周前發出備忘錄，表示在2020年人口普查時，學校不應提供學生的性別、種族和是否為西語裔的訊息，但一周後又補充說，只要提供的訊息不會有助於確定是哪個學生，就可提供。

教育部1月14日的備忘錄說，普查問卷要問學生的性別、種族和是否為西語裔或拉美裔等，但未經學生本人同意，校方不可提供。但教育部隨後又做出修正，表示可以提供，但前提是不會確定學生的身分。

人口普查關乎到1兆5000億元聯邦資助的分配，以及各州在國會的席位。在2010年的普查中，住校大學生超過250萬，在「集體宿舍」的群體中規模最大，「集體宿舍」的人群包括監獄和療養院。

由於統計學生的難度大，人口普查局本周將開始採集住校學生的訊息。今年的人口普查是上周在阿拉斯加州的鄉村地區拉開帷幕，全國其他地區將在3月中旬開始。

教育部1月14日的備忘錄是根據數十年前的「家庭教育權與隱私法」制定的，隱私法規定，校方未經學生同意，不得向人口普查局提供學生的性別、種族和是否為西語裔等訊息。

「家庭教育權與隱私法」規定，需有學生的書面同意，學校才能提供他們的訊息，但摘要訊息例外。摘要訊息是指學生年鑑、手冊等上列明的姓名、住址、電話、出生日、入學日期等。