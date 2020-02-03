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彈劾投票前夕 川普將發國情咨文

2020-02-03 15:49世界日報 編譯陳韻涵／綜合2日電

在參院彈劾投票前夕，川普總統4日將發表國情咨文。 美聯社
在參院彈劾投票前夕，川普總統4日將發表國情咨文。 美聯社
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彈劾風波、總統競選活動和全球病毒的威脅，將影響川普總統4日準備發表的國情咨文，但唯一穩定的是他的支持率仍維持在消極領域，國家也較以往更加兩極化。

民調顯示，美國人不滿川普時代的國家走向及政治，但肯定經濟現況及川普處理經濟的方式。

面對眾院的彈劾風波，川普成為美國史上第三位面臨眾院彈劾的總統，但參院共和黨已否決民主黨傳喚新事證與人證的要求，彈劾投票訂5日舉行。

正在審理彈劾案、參院多數的共和黨上月31日以51-49票決，拒絕民主黨的動議，決定不再就川普彈劾案傳喚新證人或採納新文件，再依席次優勢的53-47票決通過決議案，否決民主黨要求傳喚證人的要求，幾乎確認川普將無罪開釋。

攸關川普命運的投票訂5日舉行，緊接在川普的黃金時段演講前。

彈劾分化大眾，美聯社和NORC先前民調顯示，45%受訪者認為參院應彈劾並給川普定罪，40%反對，14%的人稱資訊不足，無法提供意見。

42%受訪者認為，川普在去年7月與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)的通話中幹了不法勾當，32%的人說他的行為不合倫理；54%的共和黨人認為川普作法不當，但此比率較去年10月的64%還低。

三分之一受訪者認為，川普所為不合倫理但不違法，僅10%的人說他不法。

美國經濟表現優異，失業率維持在3.5%且工作穩定成長，讓川普大獲好評。

AP-NORC民調顯示， 上月有56%的美國人認可川普的經濟和就業表現，比認可川普處理貿易磋商、外交政策或健康照護的比率還高。

此外，67%的人認為經濟前景看好，但有四分之一受訪者預料明年經濟條件會變差。

川普將在國情咨文中強調他的目標，人民也有機會了解政府施政要務。

AP-NORC去年12月民調顯示，美國人對經濟、健康照護、移民和環境抱持開放式看法，且認為這應該是2020年政府要務，但少數人預料政府將改善民眾覺得最重要的問題。

約20%美國人滿意國家現況，60%不滿意且認為前景黯淡，其中40%共和黨人和11%民主黨人滿意國家現況。

蓋洛普(Gallup)民調顯示，川普時代的政黨隔閡較過往總統任內還大，89%共和黨和7%民主黨認可川普三年來的表現，多達82個百分點的差距是歷任總統最大。

持續的極化反倒讓川普的支持率異常穩定，過去三年平均落在10%左右。

部分民調顯示，前幾任總統的支持率曾比川普差，但蓋洛普民調顯示，川普的民調之差，不及歷任總統平均。

過去三個月來，川普的支持率約43%，較近幾任總統的第一任期支持率還低，惟歐巴馬例外；歐巴馬尋求連任的同時期，歐巴馬的平均支持率約43%，但蓋洛普對歐巴馬支持率的調查從未低於40%，且歐巴馬自視拚連任時的支持率稍微改善。

儘管川普的支持率在蓋洛普民調中從未超過46%，歐巴馬第一任的平均民調僅稍低於50%。

川普民調

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