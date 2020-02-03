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白宮之路 卡特、歐巴馬 都在愛州奪勝

2020-02-03 00:21聯合報 編譯陳韋廷／報導

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今年美國總統大選首場初選三日在愛阿華州登場，愛州自一九七二年起便是全美首個辦初選的州，但究竟為什麼這個人口只占美國百分之一、居民以白人為主的州，能夠率先舉辦初選？

美國全國公共廣播電台（ＮＰＲ）報導，愛州成為全美首個舉辦初選的州，是在一九六八年民主黨全國代表大會之後開始的，當時民主黨決定，希望改變他們候選人提名程序，使其更具包容性。

由於愛州提名過程複雜，從黨團會議到郡、區與州等各層級大會，因此必須很早就開始。一九七二年，民主黨率先在愛州開始初選，共和黨則在一九七六年跟進。當年，花生農出生的美國前總統卡特在愛州贏得初選後，一路過關斬將入主白宮，愛州自此以後具有重要的指標性意義。

有人質疑，讓人口九成七是白人、都市化程度不高的愛州在美國政治中扮演這麼顯眼的角色，是否公平？不過，當地居民說，政治本來就沒有完全公平這種事，居民族裔也不是問題，當年歐巴馬在愛州初選就拿下勝利。

報導指出，幅員小的愛州讓每位候選人能在當地走透透接觸選民，並以便宜價格刊登競選廣告。小候選人能跟手握較多資源的候選人一拚。卡特當時若要在人口眾多的加州黨團會議爭取提名，難度將比在愛州高得多。

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