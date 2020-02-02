美總統大選初選3日登場　但為何總是這小州率先舉辦？

今年美國總統大選首場初選三日在中西部小州愛阿華登場，愛州自1972年起便是全美首個辦初選的州，但究竟為什麼這個人口只占美國百分之一、居民以白人為主的州，能夠率先舉辦初選？

美國全國公共廣播電台（NPR）報導，愛州成為全美首個舉辦初選的州，是在1968年民主黨全國代表大會之後開始的，當時民主黨決定，希望改變他們候選人提名程序，使其更具包容性。

由於愛州提名過程複雜，從黨團會議到郡、區與州等各層級大會，因此必須很早就開始。1972年，民主黨率先在愛州開始初選，共和黨則在1976年跟進。當年，花生農出生的美國前總統卡特在愛州贏得初選後，一路過關斬將入主白宮，愛州自此以後具有重要的指標性意義。

有人質疑，讓人口九成七是白人、都市化程度不高的愛州在美國政治中扮演這麼顯眼的角色，是否公平？不過，當地居民說，政治本來就沒有完全公平這種事，居民族裔也不是問題，當年歐巴馬在愛州初選就拿下勝利。