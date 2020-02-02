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大樂透頭獎連6槓 今晚14人獨得百萬大紅包

花121萬元買超級盃VIP門票 能享受這些尊榮體驗 ！

2020-02-02 22:06經濟日報 編譯陳律安／綜合外電

隨著第54屆超級盃於2日開打，數百萬球迷湧進邁阿密，當中只有6.5萬名幸運兒得以入場觀戰，而在眾多球迷中，只有極少數人能享受VIP待遇。

究竟這VIP待遇有多豪奢？主辦場地硬石體育場（Hard Rock Stadium）行銷長沃爾斯透露，花費4萬美元（約新台幣121萬元）後，貴賓將得以進入以邁阿密海豚隊1972年全勝賽季命名的「72俱樂部」，並享有黑頭車載送往返硬石球場、在球場內有私人通道可避開人潮、欣賞A咖藝人的私人表演，並享有高檔餐酒，甚至還能在賽後進入球場，與球員一同慶祝。

如果這樣的體驗還不夠尊榮，還有更高檔的選擇給VVIP：九間豪華露天包廂。沃爾斯形容，這些包廂感覺如同置身遊艇，只不過是在球場的50碼線處（球場正中央），而一間包廂要價75萬美元（約新台幣2,270萬元），也已經相當於遊艇價格。

當一般觀眾只能吃熱狗喝汽水時，硬石球場主廚迪拉克魯茲當然會特別款待貴客，「我想食物能讓每個小環節增色，但以超級盃而言，我們將更大膽些」。迪拉克魯茲不願透露菜單品項，但表示會向舊金山49人及堪薩斯酋長這兩隻爭冠球隊的當地美食致敬。

第54屆超級盃將於邁阿密硬石球場開打。路透。
第54屆超級盃將於邁阿密硬石球場開打。路透。
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遊艇邁阿密舊金山

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