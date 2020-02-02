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上季大撒銀彈 民主黨多位參選人競選經費短缺

2020-02-02 18:40世界日報 編譯盧炯燊／綜合1日電

根據1月31日向聯邦選舉委員會提交的財務報告顯示，在民調中領先的多位民主黨總統參選人在2019年最後一季，不約而同大撒銀彈，使得他們踏入2020年時，手上餘下的競選經費，不足去年全年所籌得的五分一，因此必須迅速籌集資金應付所需。

隨著3月3日超級星期二在15個州舉行的初選臨近，各項重要競選經費肯定只升不降，尤其是那些進入超級星期二的候選人，還要面臨著億萬富豪彭博的競爭。

在民調中領先的多位候選人，在2019年最後一季所花的經費，主要用於廣告、員工開支以及從一州到另一個州的造勢旅費。

其中桑德斯、華倫、白登及布塔朱吉，花掉在2019年最後一季所籌得的全部經費；至於全部11名候選人在這三個月裡合共花掉5億1700萬元。

最新文件顯示，在踏入2020年1月時，他們手頭上的現金都比上一季度為少，其中桑德斯只有1820萬元、布塔朱吉有1450萬元、華倫1370萬元，而白登更只剩下900萬元。

至於其他參選人現時手上的競選經費，也不過是區區數百萬元，其中柯洛布查(Amy Klobuchar)500萬元、楊安澤370萬元、蓋芭(Tulsi Gabbard)280萬元。

數字顯示，支出最多的是桑德斯，在2019年最後一季就花了近5000萬元，其中2000萬用於廣告。他競選開支大幅上升，這與他的民調支持率飆漲成正比。

由於參選耗資不菲，為了在初選階段協助資金短缺的角逐者，一些獨立團體已在最先舉行初選的州展開活動。雖然候選人在競選初期曾承諾要拒絕這類組織的支持，但仍有幾位候選人依然獲得支持。

文件顯示，支持白登的超級PAC 「Unite the Country」，自去年10月下旬啟動以來，已經籌集了380萬元，這個組織1月份又籌集了380萬元，總計760萬元會用於廣告，全力支持白登。

白登在籌集資金方面，一直落後於華倫、桑德斯，甚至不如布塔朱吉。

桑德斯廣告民調

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