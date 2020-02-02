為黨團投票衝刺 民主黨6參選人首度齊聚愛州

主要的民主黨總統參選人齊集愛阿華州，為周一登場的愛阿華州初選做最後努力。圖為參議員華倫。 美聯社 分享 facebook

距離愛阿華州黨團投票僅一天，民主黨參選人在本周末火力全開，爭奪這個美國第一個舉行初選州的勝利。

在經歷了數周的起伏不定之後，在愛阿華州民調領先的六位參選人首次都聚集在該州；參議員桑德斯、伊麗莎白·華倫、艾米·柯洛布查被彈劾案綁在參院數日後，迅速返回愛阿華州，渴望彌補失去的時間。

參議員們與前副總統白登、布塔朱吉和華裔參選人楊安澤過去一個月的大部分時間，都分批擔在愛州競選，本周末則同時面向選民，尋求支持。

另方面，由於2016年爭取民主黨總統提名的喜萊莉‧柯林頓與桑德斯的抗爭情結本周再度浮現，參選人也呼籲黨內團結，擊敗川普。

柯林頓和桑德斯當年爭奪民主黨總統候選人提名，雙方拚得你死我活，喜萊莉最後雖然獲得黨提名，卻在大選敗給共和黨的川普。喜萊莉顯然一直記恨在心，最近接連痛批目前選情看好的桑德斯，結果引起民主黨選民反彈。

喜萊莉批評桑德斯四年前在黨內初選敗給她後沒有誠心支持她，導致她輸給川普。她也宣稱桑德斯在國會多年沒有人喜歡他，沒有人想跟他合作，他也一事無成。她信誓旦旦的宣稱要盡力擊敗川普，卻不表明桑德斯如贏得黨提名將給予支持。

民主黨新星，密西根州聯邦眾議員拉希妲‧特萊布(Rashida Tlaib)31日代表桑德斯出席愛阿華州的小組討論，一提到喜萊莉，場內就傳出噓聲。 主持人試圖平息聽眾的情緒，宣稱「我們不要噓，我們要有格調」。

特萊布回以：「我就是要噓，噓。」聽眾失笑並熱烈回應。特萊布說：「你們都知道我有話就不吐不快。不行，我們要噓。這樣才對。等我們星期一 (3日，愛阿華州初選黨團投票)贏了，那些心懷仇恨的人就會閉嘴。」

特萊布1日發表聲明，承認自己不應按捺不住表露不滿情緒，宣稱她深愛桑德斯的競選活動引發的動力，一心維護，因此對企圖蔑視這種力量和製造分化的作為感到氣憤。

在民主黨既有體制勢力強大的喜萊莉，與企圖全面改造美國的民主黨激進左派的對抗似乎尚未結束。政壇、媒體和其他領域傳聞，如果目前群英激戰的民主黨初選未能推出一個強大或能當選總統的人選，喜萊莉可能以民主黨「救星」姿態再度出戰川普。

喜萊莉也顯然有意重返政治焦點，最近動作頻頻。一些民主黨老人認為她可能與民主黨最後提名的總統人選談判，讓她當副總統人選增加吸票能力，她則藉此風光復出政壇，一圓她的政治未了情。

民主黨總統參選人也知道一旦黨內分裂，要扳倒川普會更加困難，因此他們繼續互相攻擊之餘，也強調團結一致的重要。

白登說：「我相信美國民眾、共和黨選民、民主黨選民、中間選民都希望我們共同團結。」

伊麗莎白‧華倫也表示：「我們必須團結一致才能擊敗川普。」

桑德斯則堅持即使他沒有獲得提名，他還是會支持黨提名的候選人，而且「我知道其他每一個參選人都會這樣做」。

主要的民主黨總統參選人齊集愛阿華州，為周一登場的愛阿華州初選做最後努力。圖為參議員柯洛布查。 美聯社 分享 facebook