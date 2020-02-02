愛犬罹癌獲救 大老闆花600萬買超級盃廣告致謝

超級盃中場廣告時段一秒值千金，也通常是大型企業秀場；但2日的超級盃廣告時段其中30秒，卻是被一位狗主人買下，用來感謝救回他罹癌愛犬生命的獸醫院。至於超級盃30秒的廣告費要價，估計將近600萬元。

做出如此瘋狂行為的狗主人，是汽車踏墊製造商WeatherTech創辦人兼執行長麥克尼爾(David MacNeil)。他飼養的七歲大黃金獵犬「童子軍」(Scout)去年7月摔倒、被診斷出患有嚴重癌症，預期壽命只剩1個月。麥克尼爾表示，當時他心想：「我不要牠死！」於是他將愛犬帶去威斯康辛大學麥迪遜分校獸醫學院，期盼醫療奇蹟出現；獸醫學院沒有讓他失望。

在該校獸醫的積極治療下，兩個月內，Scout的心臟腫瘤縮小了90％。這隻幸運的狗現今已完全康復。

這段長達30秒的廣告「幸運狗」，講述Scout從確診到康復的故事，焦點放在威斯康辛大麥迪遜分校獸醫學院。廣告結尾呼籲大家透過WeatherTech網路連結，捐款給該校進行醫學研究。校方發表聲明表示，捐款將匯入威斯康辛大學基金會。

面對這意外的贈禮，威斯康辛大學麥迪遜分校獸醫學院院長馬克爾(Mark Markel)說：「我最先的反應是『不可能吧？！』。」

馬克爾表示，「我相信他只是想藉此機會表示感激，又有這罕見的回饋能力。對企業來說，用超級盃廣告來造福學校而不是推銷自己的產品，非常稀罕。」

這是該校首次出現在超級盃廣告中。但這非WeatherTech第一次購買超級盃廣告時段；事實上，這將是Scout第四次在超級盃廣告中出現。

麥克尼爾在威大麥迪遜分校宣傳該廣告的博客文章中表示，「我們希望利用最大的舞台來展示Scout的故事和這些令人難以置信的突破；相關研究不僅幫助貓狗等寵物，也將有助改進治療人類癌症之道，有可能挽救成千上萬物種的生命。 」