親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中簽貿易協議
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

國會版星光大道 立委紅毯秀原本差點被取消…

武漢肺炎救命藥出現了？美治療首例確診病患1天後退燒 實驗藥奏效

癌末婦偷百元雜貨判10月 賓州副州長出面求情

2020-02-02 13:07世界日報 記者胡玉立／綜合報導

賓州副州長費特曼(John Fetterman) 1月31日讀到一則地方新聞，讓他大感震驚，直呼「太誇張了！」。新聞是關於法官上周判處一名罹患末期癌症的36歲賓州女子阿莉·孟瑟(Ashley Menser)坐牢至少10個月，原因是她在一家超市偷了價值109.63元的雜貨。

費特曼身兼賓州赦免委員會主席，這位2018年當選的民主黨副州長認為，這樣的懲罰過於嚴苛，顯示刑事司法制度有瑕疪。孟瑟的律師正爭取法官重新量刑，費特曼則希望店家能公開支持，好讓孟瑟早日就醫。

費特曼說：「哪有人因為偷了110元雜貨就被判入獄10個月的？」費特曼甚至打算立即放下繁忙公務，專程跑一趟賓州黎巴嫩韋斯市場(Weis Markets)送上個人支票，替孟瑟把109.63元還給店家。

孟瑟的母親史蒂芬妮·巴薛爾(Stephanie Bashore)說，女兒患有晚期子宮癌和子宮頸癌，需要動手術切除子宮及其周圍組織。孟瑟被判刑那天，原本預定與腫瘤專家見面討論治病的最後努力方案。醫生之前告訴她女兒：「不這樣做，只能等死。它正在體內吞噬你。」

孟瑟有毒品和盜竊輕罪前科，她承認在2018年入店行竊，因罪行與前科相符，刑期加重為三級重罪。律師費曼(Scot Feeman)向法官克萊恩(Samuel A. Kline)求情，希望允許她在家中服刑，以便繼續在賓州州立癌症研究所接受治療。

費曼表示，孟瑟有使用類鴉片藥物歷史，已有一段時間沒碰毒品，但她一直在使用精神藥物治療創傷症候群(PTSD)，其中部分原因是她孩子死亡造成。在藥物作用下，她很難分辨真實與否。

孟瑟兩年前行竊的連鎖雜貨店魏斯市場則發表聲明：「該名婦女未付錢離開後，我們向警方報案，她隨即被捕，此後我們未再參與司法量刑程序。」

費特曼對刑事司法制度有很強的挫折感，他認為，此案再次彰顯刑事司法制度如何對待成癮或有精神健康問題的人，尤其是被控犯有輕微毒品或盜竊罪的人。費特曼鼓勵某些囚犯尋求減刑和赦罪，並保證他們可以獲得公平聽證機會。

儘管31日費特曼最後並未造訪魏斯市場，但他希望該連鎖店能公開支持重新考慮孟瑟判決案，讓她接受必要治療。他也仍然願意寫一張照價賠償的支票。他說：「如果沒有人受害，我們為何還要爭論要不要拒絕讓一名罹癌婦女就醫呢？」

患有末期子宮癌和子宮頸癌的36歲女子阿莉·孟瑟。
患有末期子宮癌和子宮頸癌的36歲女子阿莉·孟瑟。
分享

司法子宮頸癌毒品

延伸閱讀

新興毒品奪36命 警抄夜店查來源 追幕後集團

反毒 檢設專責小組 已掌握6源頭

聯合報社論／注意！新興毒品的危害不亞於武漢肺...

二戰迫害猶太人 荷蘭總理歷史性道歉

相關新聞

愛犬罹癌獲救 大老闆花600萬買超級盃廣告致謝

2020-02-02 13:10

2死2傷！佛州喪禮傳凶案 槍手至少開13槍

2020-02-02 13:12

彈劾案篤定無罪 川普自誇民調上任來最高

2020-02-02 11:19

川普中東計畫不顧巴勒斯坦權益 阿拉伯聯盟嚴拒

2020-02-02 09:30

星期人物 ／美參院「死神」作祟…川普彈劾案胎死腹中

2020-02-02 00:07

參院封殺新證人 川普料躲過彈劾

2020-02-02 00:07

美國流感爆發 1萬人死亡

2020-02-01 23:32

超級盃減塑 採環保鋁杯

2020-02-01 23:32

影／溫斯坦性侵案 受害者「露骨爆料」讓陪審團傻眼

2020-02-01 16:58

第2波流感襲美！症狀類似武漢肺炎 近4個月來已奪萬命

2020-02-01 15:47

與警對峙抗稅 78歲婦坐牢12年喜獲釋

2020-02-01 13:44

堅未殺人 喬州死囚伏法仍不認罪

2020-02-01 13:44

30歲女開車闖海湖莊園 逃脫被捕

2020-02-01 13:44

川普彈劾案下周判決 參院拒傳喚新證人

2020-02-01 12:57

美嚴打「生育觀光」 傳限縮簽證

2020-01-23 23:12

伊拉克致函安理會 呼籲譴責美國暗殺行動

2020-01-07 11:43

美眾院通過彈劾 一次看懂川普兩項罪名

2019-12-19 10:14
看更多

熱門文章

第2波流感襲美！症狀類似武漢肺炎 近4個月來已奪萬命

2020-02-01 15:47

大胃王比賽又奪命！老婦狂吞蛋糕慘噎死

2020-02-01 14:26

便宜機票敢買嗎？5月從香港飛紐約5800元 中途停武漢

2020-02-01 13:55

武漢肺炎衝擊經濟！道瓊崩跌逾600點 美股恐遭修正

2020-02-01 19:36

美股大盤周五重挫！貝佐斯身價卻暴增79億美元

2020-02-01 22:30

英國終於正式脫歐 民眾百感交集

2020-02-01 21:30

影／溫斯坦性侵案 受害者「露骨爆料」讓陪審團傻眼

2020-02-01 16:58

印度德里公車輪暴案 4名死刑犯延後處死

2020-02-01 21:38

巴勒斯坦主席阿巴斯：斷絕與美國、以色列所有關係

2020-02-01 22:11

美國流感爆發 1萬人死亡

2020-02-01 23:32

美股跌600點 吐回今年漲幅

2020-02-02 00:25

法庭文件：空巴行賄復興航空 電郵談用藥量實為賄金

2020-02-02 12:15

WSJ：武漢肺炎疫情已衝擊新興市場成長

2020-02-01 22:52

歐盟大樓移除英國旗 馬克宏：脫歐警訊 歐盟需轉骨

2020-02-02 00:07

星期人物 ／美參院「死神」作祟…川普彈劾案胎死腹中

2020-02-02 00:07

想在鼠年投資？財經專家：先問自己這三個問題

2020-02-01 17:26

反浪費首創！法國立法禁止企業銷毀沒賣出去的產品

2020-02-01 14:46

英國正式脫歐！脫歐派、擁歐派冷暖對比

2020-02-01 20:29

武漢肺炎疫情升高 蘋果關閉大陸直營門市至9日

2020-02-01 16:26

中國：進口美國防疫物資 不加徵關稅

2020-02-01 20:19

英歐正式分手 擬循「加拿大模式」簽新自貿協定

2020-02-01 15:36

參院封殺新證人 川普料躲過彈劾

2020-02-02 00:07

有窒息危險！4嬰兒搖椅緊急召回16.6萬張

2020-02-01 15:54

彈劾案篤定無罪 川普自誇民調上任來最高

2020-02-02 11:19

川普中東計畫不顧巴勒斯坦權益 阿拉伯聯盟嚴拒

2020-02-02 09:30

義外交部宣布中義貨機將復航 未提及台義情況

2020-02-02 09:13

嚴陣以待！全球慎防3日陸股開「黑」盤

2020-02-01 17:29

監督台灣入世貿 紐西蘭前總理穆爾過世享壽71歲

2020-02-02 10:01

愛犬罹癌獲救 大老闆花600萬買超級盃廣告致謝

2020-02-02 13:10

2020年2月2日 今天…本世紀唯一世界回文日

2020-02-02 13:09

連14黑 韓上月出口跌6.1%

2020-02-01 23:32

空中巴士全球行賄案 破紀錄40億美元和解

2020-02-01 17:25

超級盃減塑 採環保鋁杯

2020-02-01 23:32

癌末婦偷百元雜貨判10月 賓州副州長出面求情

2020-02-02 13:07

日本各地雪崩傳2死 包含一名英國人

2020-02-01 21:26

美對奈及利亞等6國祭移民限制 民權團體抨擊

2020-02-01 17:30

確保原油進口大動脈 日本驅逐艦赴中東

2020-02-02 13:13

印度拚經濟 擴大預算赤字

2020-02-01 23:32

2死2傷！佛州喪禮傳凶案 槍手至少開13槍

2020-02-02 13:12

英國脫歐成定局 媒體立場不同各味紛陳

2020-02-01 15:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top