癌末婦偷百元雜貨判10月 賓州副州長出面求情

賓州副州長費特曼(John Fetterman) 1月31日讀到一則地方新聞，讓他大感震驚，直呼「太誇張了！」。新聞是關於法官上周判處一名罹患末期癌症的36歲賓州女子阿莉·孟瑟(Ashley Menser)坐牢至少10個月，原因是她在一家超市偷了價值109.63元的雜貨。

費特曼身兼賓州赦免委員會主席，這位2018年當選的民主黨副州長認為，這樣的懲罰過於嚴苛，顯示刑事司法制度有瑕疪。孟瑟的律師正爭取法官重新量刑，費特曼則希望店家能公開支持，好讓孟瑟早日就醫。

費特曼說：「哪有人因為偷了110元雜貨就被判入獄10個月的？」費特曼甚至打算立即放下繁忙公務，專程跑一趟賓州黎巴嫩韋斯市場(Weis Markets)送上個人支票，替孟瑟把109.63元還給店家。

孟瑟的母親史蒂芬妮·巴薛爾(Stephanie Bashore)說，女兒患有晚期子宮癌和子宮頸癌，需要動手術切除子宮及其周圍組織。孟瑟被判刑那天，原本預定與腫瘤專家見面討論治病的最後努力方案。醫生之前告訴她女兒：「不這樣做，只能等死。它正在體內吞噬你。」

孟瑟有毒品和盜竊輕罪前科，她承認在2018年入店行竊，因罪行與前科相符，刑期加重為三級重罪。律師費曼(Scot Feeman)向法官克萊恩(Samuel A. Kline)求情，希望允許她在家中服刑，以便繼續在賓州州立癌症研究所接受治療。

費曼表示，孟瑟有使用類鴉片藥物歷史，已有一段時間沒碰毒品，但她一直在使用精神藥物治療創傷症候群(PTSD)，其中部分原因是她孩子死亡造成。在藥物作用下，她很難分辨真實與否。

孟瑟兩年前行竊的連鎖雜貨店魏斯市場則發表聲明：「該名婦女未付錢離開後，我們向警方報案，她隨即被捕，此後我們未再參與司法量刑程序。」

費特曼對刑事司法制度有很強的挫折感，他認為，此案再次彰顯刑事司法制度如何對待成癮或有精神健康問題的人，尤其是被控犯有輕微毒品或盜竊罪的人。費特曼鼓勵某些囚犯尋求減刑和赦罪，並保證他們可以獲得公平聽證機會。