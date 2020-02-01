影／溫斯坦性侵案 受害者「露骨爆料」讓陪審團傻眼

美國前影視大亨溫斯坦被控性侵案31日開庭，前女演員曼恩（Jessica Mann）作證，當庭大爆她第一次看到溫斯坦裸體時，對他只有同情，指出他沒有睪丸、性器官像是女性生殖器，如同「身體殘缺或雙性人」，露骨的描述讓陪審團聽了都傻眼。

曼恩是第五位坐上證人席的控訴者，她先告訴陪審團自己的出身，以及26歲搬到加州洛杉磯尋求演藝事業，一度生活潦倒，但透過經紀人參加一場場派對，並於2012年底首度碰到當時60歲的溫斯坦。當時，溫斯坦對曼恩表達興趣，也要到她的聯絡電話，接著就透過助理把她約出來。

曼恩承認，她當時為了在好萊塢打拼付出很多代價，為此和父親鬧翻。溫斯坦的會面讓她很興奮，覺得他真的看中她潛力，感覺像「終於受到上天眷顧」。但她認為，溫斯坦從一開始就在操縱她，用發展演藝事業吊她胃口，強迫她跟他發生性行為。

曼恩一邊啜泣，一邊證稱溫斯坦曾要求按摩他「滿是黑頭粉刺」的背部，也曾在洽談電影演出時，強迫她發生性行為。2013年3月時，曼恩更在紐約一間飯店內，被他性侵得逞。事後她在垃圾桶中發現，溫斯坦用來注射在陰莖上的助興藥物針頭。

最後一次性侵，是當溫斯坦得知她和另外一位男演員交往時。溫斯坦大怒地吼道「妳還欠我一次」，接著就她拖進房內，強行脫下她的褲子、在她的大腿抓出長長的血痕後性侵，讓她當場昏過去。完事後，溫斯坦一改態度道歉，還說曼恩可以當他的「伴駕女郎」（wing girl），為他物色別的女性。

根據媒體轉述，曼恩對溫斯坦身體的描述相當露骨，包括稱他體味「令人作噁」，第一次看到他裸體時覺得他的性器官像是女性生殖器或是雙性人，為了取悅他還必須假裝性高潮。「我那時對他只有同情，」曼恩說：「他的憤怒似乎來自於自己的痛處（生殖器）。」